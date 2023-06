नेशनल हाइवे पर पुलिस 'बाज' जैसी रखती है नजर, इस साइन बोर्ड के आसपास गाड़ी रोकने पर तुंरत कट जाता है चालान

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। हाईवे पर गाड़ियों को सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए, क्योंकि हाईवे-एक्सप्रेसवे बना ही इसलिए जाते हैं, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय कर सकें। यही वजह है कि हाईवे को कई लेन में बनाया जाता है और इस पर चलने वाले वाहनों के लिए कई नियम भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चलाते समय साइड में बहुत ढेर सारे आपको साइन बोर्ड दिखेंगे, जिनका पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस भारी-भरकम का चालान काट देती है। एक्सप्रेसवे पर नो स्टॉप जोन भी होता है, जहां पर गलते से कई बार लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे उनका चालान कट जाता है। आपके साथ ऐसा न हो इसलिए चलिए जानते हैं क्या होता है नो स्टॉप जोन।

दरअसल, इस 'नो स्टॉप' उस जगह या तेज या उस गाड़ी अगर आप रोकते हैं, तो दुर्घटना होने के अधिक चांसेस हैं। ऐसे जगहों को नो स्टॉप जोन घोषित किया जाता है और वहां पर एक साइन बोर्ड लगाया जाता है, जहां पर 'नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग' लिखा होता है। इसका मतलब साफ है कि ऐसी जगह पर आप अपनी गाड़ी को न रोकें और आपको वहां पर खड़ा होना भी मना है। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इस साइन बोर्ड को लगाया जाता है, ताकि आप खुशी-खुशी सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

