Upcoming Midsize SUVs: इन गाड़ियों का लोग बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, एक का केवल कीमतें आना बाकी

इन गाड़ियों का लोग बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप भी किफायती कीमत में आने वाली एडवांस एसयूवी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जहां आपको बताने जा रहें अपकमिंग मीड साइज एसयूवी कारों के बारे में। इसमें किआ और हुंडई की गाड़ी के नाम शामिल हैं। 2023 KIA SELTOS FACELIFT 2023 KIA SELTOS FACELIFT को इंडियन मार्केट में जुलाई के पहले सप्ताह में लॉन्च किया गया था। ये पहली बार है जब सेल्टोस को कोई नया अपग्रेड मिला है। अपडेटे़ फेसलेफ्ट पहले से अधिक फीचर लोडेड हो चुकी है। यहां तक की इसमें एडास सेफ्टी फीचर्स को भी जोड़ दिया गया है। किआ का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सेल्टोस। बुकिंग शुरू होने के पहले दिन ही 2023 KIA SELTOS FACELIFT को 13 हजार से अधिक लोगों ने बुकिंग किया था। कुल 13,424 बुकिंग में से 1,937 बुकिंग किआ के-कोड के जरिए प्राप्त किया गया है। 2023 किआ सेल्टोस लाइनअप तीन वेरिएंट ऑफर कर रही है, जिसमें टेक लाइन, जीटी लाइन और एक्स-लाइन शामिल है। टेक लाइन में पांच ट्रिम (HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+) होंगे, जबकि GT लाइन और X-लाइन में एक-एक ट्रिम ऑफर किया जा रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि कंपनी इस फेसलिफ्ट गाड़ी को अगस्त में लॉन्च कर सकती है। हालांकि कंपनी की ओर से इसपर कोई भी अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 2024 HYUNDAI CRETA FACELIFT 2024 हुंडई क्रेटा फेलिसफ्ट की टेस्टिंग भारत में पहले ही शुरू हो चुकी है। किआ सेल्टोस के समान, हुंडई के नए मिडसाइज में ADAS तकनीक और 360-डिग्री कैमरा जैसी एडवांस फीचर्स से लैस होगी। किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट में ड्यूल जोन एसी पैक दिया गया है, जिससे अब इसका केबिन एक्सपिरिएंस और भी लाजवाब होने वाला है। यही फीचर हुंडई क्रेटा 2024 में मिल सकता है। ये सब गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ऐसे फीचर्स हैं, जिनके आने के बाद गाड़ी के अंदर काफी लग्जरी फील होता है। कोरिया में इस कार के स्पाई शॉट को देखते हुए इस कार के लुक में काफी बदलाव होगा। सबसे पहले , फेसलिफ्ट के फ्रंट स्टाइल में नई वेरना सेडान के समान एक ग्रिल भी मिलता है। हैडलैम्स अब दो कैटेगरी में बटा है। जिनमें वेन्यू फेसलिफ्ट-जैसे एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप (DRL) हैं। जो इस कार को और भी दमदार लुक देता है।

