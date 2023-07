Ather 3 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है ये किफायती Electric Scooter, सिंगल चार्ज पर 115 किमी रेंज का दावा

Ather की ये इलेक्ट्रिक स्कूटर Ather 450 प्रो से नीचे बैठेगी। Ather 450 की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कंपनी को ये फैसला लेना पड़ा। Ather 450 की कंपैरिजन में बैटरी पैक कीमत और रेंज के मामले में ये स्कूटर कम रहेगी। बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता ने 450S की घोषणा की है जिसे 450 रेंज के एंट्री-लेवल वेरिएंट के रूप में बेचा जाएगा।

Ather 450S Electric scooter expected price, features and Range

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। फेम-2 सब्सिडी में कटौती को देखते हुए एथर अपनी किफायती स्कूटर को लॉन्च करने की तैयारियों में है। कंपनी ने अपने ऑफिसियल वेबसाइट पर इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में कुछ डिटेल्स भी जारी किए हैं, जहां से पता लगता है कि इसकी कीमत 1 लाख 30 हजार रुपये होने वाली है। 3 अगस्त को कंपनी इससे पर्दा उठाने के लिए तैयार है। आइये जानते हैं इस अपकमिंग मॉडल की कीमत से लेकर टॉप स्पीड के बारे में सब कुछ। The Ather 450S is headed in your direction 🧭 Pre-order it here ➡️ https://t.co/IelYrIjjke#Ather450S #Ather #Teaser #ComingSoon #StayTuned #ElectricScooter #EV #NewLaunch pic.twitter.com/KBG3BosE7a July 14, 2023 किस नाम से लॉन्च होगी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर? Ather अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम Ather 450S दे रही है, जो Ather 450 प्रो से नीचे बैठेगी। Ather 450 की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कंपनी को ये फैसला लेना पड़ा। Ather 450 की कंपैरिजन में बैटरी पैक, कीमत और रेंज के मामले में ये स्कूटर कम रहेगी। बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता ने 450S की घोषणा की है जिसे 450 रेंज के एंट्री-लेवल वेरिएंट के रूप में बेचा जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर का यह नया संस्करण 3kWh बैटरी पैक का उपयोग करेगा सिंगल चार्ज पर कितना मिलेगा रेंज? कंपनी ने अपनी ऑफिसियल वेबसाइट के हवाले से ग्राहकों को बताया है कि ये अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ather 450S) की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। वहीं सिंगल चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 115 किमी तक चलाया जा सकता है। कब शुरू होगी बुकिंग? एथर 450s की बुकिंग जुलाई 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप अभी अपना बजट तैयार कर लें, ताकि जुलाई तक आप इसकी बुकिंग पर सबसे पहले खरीदारों में से एक बन सकें।

Edited By: Atul Yadav