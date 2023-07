कई प्रकार के होते हैं Hybrid Cars, खरीदने से पहले जान लें हाइब्रिड कारों से जुड़ी सभी बातें

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में गैसोलीन रेंज एक्सटेंडर कार की बैटरी लगभग समाप्त होने के बाद ही चालू होता है। यह एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करता है। प्लग इन हाइब्रिड कारों में भी फ्यूज इंजन और बैटरी पैक दोनों लगा हुआ है। स्ट्रांग हाइब्रिड कार में फ्यूल इंजन के साथ एक पॉवरफुल बैटरी पैक लगा हुआ होता है जिससे गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है। (जागरण फोटो)

कितने प्रकार के होते हैं हाइब्रिड कारें

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इस समय इलेक्ट्रिक कारों से अधिक हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में लोग अधिक डीलरशिप पर जाकर जानकारी ले रहे हैं, बहुत से लोगों को केवल ये पता है कि हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं, लेकिन कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में बहुत से कम लोगों को पता है। सभी हाइब्रिड कारों की कीमतों में भी भिन्नताएं होती हैं। आइये जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं हाइब्रिड कारें। Plug-In Hybrids प्लग-इन हाइब्रिड से लैस गाड़ियों को PHEV भी कहा जाता है। हालांकि, इन गाड़ियों का चलन देश में उतना नहीं है। प्लग इन हाइब्रिड कारों में भी फ्यूज इंजन और बैटरी पैक दोनों लगा हुआ है। एक बार बैटरी खत्म होने के बाद यह गाड़ी फ्यूल पर चलने लगती है। कुल मिलाकर, इस हाइब्रिड कार को चलाने वाले ग्राहकों को बैटरी खत्म होने की चिंता नहीं रहती है। Electric Vehicles with Range Extender Hybrids इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में गैसोलीन रेंज एक्सटेंडर कार की बैटरी लगभग समाप्त होने के बाद ही चालू होता है। यह एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करता है। सामान्य तौर पर, रेंज एक्सटेंडर छोटे गैसोलीन मोटर्स होते हैं, जो गाड़ियों को पर्याप्त पॉवर देते हैं। यह हाइब्रिड सिस्टम स्पोर्ट्स कारों में अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी कीमतें भी काफी महंगी होती हैं। Strong Hybrid स्ट्रांग हाइब्रिड कार में फ्यूल इंजन के साथ एक पॉवरफुल बैटरी पैक लगा हुआ होता है, जिससे गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है। क्योंकि, स्ट्रांग हाइब्रिड कारें लगभग 30-40 की स्पीड में बैटरी से चलती हैं और एक तय स्पीड के बात अपने आप फ्यूल पर चलने लगती हैं। इन गाड़ियों की स्पीड भी काफी अच्छी होती है। Mild Hybrids माइल्ड हाइब्रिड कार में एक इलेक्ट्रिक मोटर और एक बैटरी ऑफर की जाती है। हाइब्रिड सिस्टम में ये टेक्नालॉजी सबसे हल्की पॉवर देने के लिए जानी जाती है। इस कार में भी फ्यूल इंजन होता है और ये इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के सपोर्ट के साथ काम करता है। इससे कार का माइलेज बढ़ता जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हालांकि कार के पिकअप में इससे काफी सपोर्ट मिलता है।

Edited By: Atul Yadav