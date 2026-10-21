दीवाली से पहले नए अपडेट्स के साथ लॉन्च होगी TVS Ntorq 150, जानिए क्या-क्या मिलेगा नया
TVS Ntorq 150: दीवाली से पहले-पहले TVS अपने Ntorq 150 परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड स्कूटर को अपडेट कर नए कलर के साथ जल्द ही लॉन्च कर सकता है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TVS ने अपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर Ntorq 150 को 1.19 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया था जिसमें दो ट्रिम लेवल और चार कलर ऑप्शन दिए गए थे। अब अक्टूबर 2026 तक आते-आते TVS अब एक नया ब्लैक-ग्रीन कलर लॉन्च कर रहा है जिसकी यूनिट्स शोरूम तक पहुंचना शुरू भी हो चुकी हैं।
नया कलर वेरिएंट
दीवाली से पहले TVS मोटर अपने फ्लैगशिप ICE स्कूटर Ntorq 150 का एक नया कलर वेरिएंट लॉन्च करने के लिए तैयार है। हालांकि, इस कलर के साथ अभी इसे लॉन्च किया जाना बाकी है लेकिन इस नए कलर के साथ यह स्कूटर अब शोरूम तक पहुंच चुका है।
कलर ऑप्शन और वेरिएंट
Ntorq 150 को चार कलर्स- Turbo Blue, Stealth Silver, Racing Red और Nitro Green में लॉन्च किया गया था। बेस नॉन-TFT वेरिएंट Racing Red, Stealth Silver और Turbo Blue में मिलता है जबकि टॉप-स्पेक TFT वेरिएंट Turbo Blue, Racing Red और खास Nitro Green कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।
कब तक होगा लॉन्च?
शोरूम तक पहुंच चुके इस नए और आने वाले कलरवे के नाम की घोषणा अभी तक TVS Motors की तरफ से नहीं की गई है। दीवाली से पहले इसके एक स्पेशल एडिशन होने या Ntorq 150 के स्टैंडर्ड कलर पैलेट में जोड़े जाने की पूरी संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेडलाइट्स के बीच में एक स्टिकर दिया गया है जो इस स्पेशल एडिशन का संकेत हो सकता है।
इंजन और फीचर्स
इसमें किसी भी तरह के बड़े मैकेनिकल या फंक्शनल बदलाव की कोई संभावना नहीं है। इस स्कूटर में नेविगेशन के साथ-साथ कई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स वाले उसी पुराने 5-इंच TFT क्लस्टर के साथ आता है। इसमें 149.7cc का सिंगल सिलिंडर 3V इंजन दिया गया है जो CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है जो 13.2PS की पावर और 14.2nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है।
TVS Ntorq 150: डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस
|Category
|Details
|प्रारंभिक एक्स-शोरूम कीमत
|₹1.19 लाख
|इंजन (Engine)
|149.7cc, सिंगल सिलिंडर, 3V
|अधिकतम पावर
|13.2 PS
|अधिकतम टॉर्क
|14.2 Nm
|गियरबॉक्स
|CVT
|मौजूदा कलर विकल्प
|Turbo Blue, Stealth Silver, Racing Red, Nitro Green
|नया आगामी कलर
|ब्लैक-ग्रीन (शोरूम्स तक पहुंचना शुरू)
|उपलब्ध ट्रिम/वेरिएंट
|2 ट्रिम लेवल:
|प्रमुख फीचर्स
|5-इंच TFT क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन
|लॉन्च का समय (नया कलर)
|दीवाली से पहले (अक्टूबर 2026)
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