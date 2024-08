टीवीएस की ओर से मौजूदा Jupiter 110 स्‍कूटर की एक्‍स शोरूम कीमत 73650 रुपये है लेकिन नए वर्जन की एक्‍स शोरूम कीमत करीब में हल्‍की बढ़ोतरी की जा सकती है और उम्‍मीद है कि इसे 76 से 77 हजार रुपये की शुरुआती एक्‍स शोरूम कीमत पर लाया जा सकता है।

टीवीएस की ओर से जुपिटर को 110 और 125 सीसी सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। 110 सीसी सेगमेंट के बाजार में इसका सीधा मुकाबला होंडा एक्टिवा, होंडा डियो, हीरो जूम, हीरो प्‍लेजर प्‍लस जैसे स्‍कूटर्स के साथ होता है।

The lights are on!​

Unveiling the scooter that's more soon. Stay tuned.​#NewLaunch pic.twitter.com/ZntsTTRzMx— TVS Motor Company (@tvsmotorcompany) August 19, 2024