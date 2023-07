Triumph Speed 400 की ऑन-रोड कीमतों का हुआ खुलासा, जानें आपके शहर में कितनी हैं प्राइस!

अपना वादा निभाते हुए ट्रायम्फ ने पुष्टि की है कि नई दिल्ली में ऑन-रोड स्पीड 400 की कीमत 2.68 लाख रुपये है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऑन-रोड कीमत 2.9 लाख रुपये से थोड़ी अधिक है। हैदराबाद और मुंबई में स्पीड 400 की कीमत क्रमश 287074 रुपये और बाद में 287247 रुपये है। आइये जानते है इस किफायती प्रीमियम बाइक में क्या है खास?

कंपनी ने ऑन-रोड कीमतों का किया खुलासा

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इस महीने की शुरुआत में ट्रायम्फ ने बजाज के साथ साझेदारी करके Triumph Speed 400 बाइक को लॉन्च किया था। जहां कंपनी ने इसे 2.33 लाख रुपये की शुरूआती कीमत पर लॉन्च की थी। इस समय ये बाइक ट्रायम्फ की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल के रूप में मौजूद है। अगर आप भी इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि इसमें आपको बताने जा रहे हैं बाइक की ऑन-रोड कीमतों के बारे में ताकि आपको अपनी बजट को तैयार करने में सुविधा हो सके। आपको जानकारी के लिए बता दें, लॉन्च के बाद, डीलरों द्वारा 3.2-3.5 लाख रुपये की ऑन-रोड कीमत बताने की खबरें सामने आईं, जो काफी अधिक थी। ट्रायम्फ ने तुरंत इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ऑन-रोड कीमतों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कंपनी ने ऑन-रोड कीमतों का किया खुलासा अपना वादा निभाते हुए ट्रायम्फ ने पुष्टि की है कि नई दिल्ली में ऑन-रोड स्पीड 400 की कीमत 2.68 लाख रुपये है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऑन-रोड कीमत 2.9 लाख रुपये से थोड़ी अधिक है। हैदराबाद और मुंबई में स्पीड 400 की कीमत क्रमश: 2,87,074 रुपये और बाद में 2,87,247 रुपये है। बजाज करेगी देखरेख इस बाइक की सेल्स और सर्विस बजाज के हाथों में है। ये दोनों ही मोटरसाइकिलें बजाज ऑटो और ट्रायम्फ के सहयोग से बनाई गई हैं। इनका निर्माण पुणे के चाकन स्थित प्लांट में किया जाएगा। स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 इंजन को असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। जहां स्पीड 400 को एक आधुनिक रोडस्टर की तरह स्टाइल किया गया है, वहीं स्क्रैम्बलर 400 एक्स एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल है।

Edited By: Atul Yadav