Triumph Speed 400 और Scrambler 400X की भारत में प्री-बुकिंग शुरू, जानिए कीमत और लॉन्च डिटेल

Triumph Speed 400 and Scrambler 400X Pre-bookings Begin in India

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Triumph ने अपनी सबसे अफोर्डेबल बाइक सीरीज Triumph Scrambler 400 को बीते दिनों पेश किया है। कंपनी ने अब अपने भारतीय ग्राहकों से भी Speed 400 और Scrambler 400X की प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। अगर आप इन बाइक्स में रुचि रखते हैं और खरीदने का प्लान बना रहें हैं, तो 2,000 रुपये की रिफंडेबल टोकन राशि देकर आप इन्हे ऑनलाइन या ट्रायम्फ डीलरशिप पर प्री-बुक कर सकते हैं। कब होंगी लॉन्च? ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400एक्स को भारत में 5 जुलाई, 2023 को पुणे के पास चाकन में बजाज के प्लांट में लॉन्च किया जाएगा। इसके तुरंत बाद उसी महीने ट्रायम्फ डीलरशिप से डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जिसे दोनों निर्माताओं के बीच साझेदारी के हिस्से के रूप में बजाज द्वारा प्रबंधित किया जाना है। इन मोटरसाइकिलों की वैश्विक डिलीवरी अगले साल की शुरुआत में चालू होने की उम्मीद है। कितनी होगी कीमत? स्पीड 400 की कीमत संभवतः 2.90 लाख रुपये हो सकती है और यह KTM 390 Duke, BMW G 310 R, Honda CB300R, Zontes GK350 और आने वाली अगली पीढ़ी के KTM 390 Duke को टक्कर देगी। स्क्रैम्बलर 400X की कीमत संभवतः 3.20 लाख रुपये होने वाली है और यह Yezdi Scrambler, रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 और आगामी Husqvarna Svartpilen 401 (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) को टक्कर देगी। Triumph Scrambler 400 का परफॉरमेंस स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X दोनों 398cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन द्वारा संचालित हैं, जो 40PS और 37.5Nm का उत्पादन करता है। ये इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। ट्रायम्फ ने इन बाइक्स को उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए इनके बेस में सूक्ष्म अंतर रखा है। Triumph Scrambler 400 के फीचर Speed 400 एक अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क से सुसज्जित है जो 130 मिमी की ट्रेवल और पीछे एक मोनो-शॉक प्रदान करता है। ब्रेकिंग पावर की बात करें तो इसके फ्रंट में 300 मिमी रोटर और रियर में सिंगल डिस्क दी गई हैं। वहीं इनमें बार-एंड मिरर, सिंगल अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट और मेटजलर स्पोर्टेक एम9 आरआर टायर वाले 17 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं।

Edited By: Rammohan Mishra