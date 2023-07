Triumph Speed 400 और Scrambler 400X की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे ये Accessories Package, पढ़िए डिटेल

Triumph Speed 400 and Scrambler 400X Accessories List स्टाइल और कम्फर्ट पैकेज के तहत ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बर 400X में कई एक्सेसरीज मिलती हैं जैसे एल्यूमीनियम बेजल्स के साथ साटन ब्लैक रंग के एलईडी बुलेट इंडिकेटर। इसके अलावा बाइक में एक्सेसरी के रूप में बार-एंड मिरर और ट्विन-बैरल एग्जॉस्ट मिलता है (जो स्क्रैम्बलर 400X में मानक के रूप में आता है)।

Scrambler 400X and Triumph Speed 400 Accessories detail

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Triumph Motorcycles ने Bajaj Auto के साथ मिलकर भारतीय बाजार में दो मोटरसाइकिलें पेश की हैं। Triumph Speed 400 और Scrambler 400X का अनावरण कर दिया गया है और ट्रायम्फ स्पीड 400 पहले 10,000 ग्राहकों के लिए 2.23 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। इसके बाद मोटरसाइकिल की कीमत 2.33 लाख रुपये (दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम, भारत) हो जाएगी। इन दोनों मोटरसाइकिलों को बेहतरीन डिजाइन के साथ-साथ व्यापक एक्सेसरी पैकेज भी दिए गए हैं। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं। Triumph Speed 400 और Scrambler 400X का एक्सेसरी पैकेज इनके साथ दिए जाने वाले स्टाइल और कम्फर्ट पैकेज के तहत, ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बर 400X में कई एक्सेसरीज मिलती हैं, जैसे एल्यूमीनियम बेजल्स के साथ साटन ब्लैक रंग के एलईडी बुलेट इंडिकेटर। इसके अलावा, बाइक में एक्सेसरी के रूप में बार-एंड मिरर और ट्विन-बैरल एग्जॉस्ट मिलता है (जो स्क्रैम्बलर 400X में मानक के रूप में आता है)। स्टाइल और कम्फर्ट पैकेज में, मोटरसाइकिलों के फ्यूल टैंक और सीटों पर नी-पैड भी मिलते हैं। ये दोनों एक्सेसरीज स्क्रैम्बलर 400X में मानक के रूप में और स्पीड 400 में वैकल्पिक के रूप में आती हैं। इसके अलावा, Scrambler 400X में चुनने के लिए हीटेड हैंडलबार ग्रिप्स मिलते हैं। लगेज एक्सेसरी पैकेज की बात करें तो, ट्रायम्फ Speed 400 और Scrambler 400X में कई तरह की एक्सेसरीज मिलती हैं, जिनमें रग्ड और सेमी-रग्ड टॉप बॉक्स, सिंगल-साइड रग्ड पैनियर माउंट, नायलॉन रोल बैग, नायलॉन टैंक बैग और एक लगेज रैक शामिल है। Triumph Speed 400 और Scrambler 400X की सेफ्टी एक्सेसरी सुरक्षा की बात करें तो ये ट्रायम्फ मोटरसाइकिलें कई सेफ्टी एक्सेसरी के साथ पेश की जा रही हैं। इनमें एल्यूमीनियम सम्प गार्ड, विंडस्क्रीन, मड-गार्ड एक्सटेंडर, रियर टायर हगर्स और निचले इंजन गार्ड के साथ एक मड स्प्लैश किट शामिल है। इसके अलावा, ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400एक्स को खरीदने के बाद आप जीपीएस ट्रैकिंग किट का विकल्प भी चुन सकते हैं।

Edited By: Rammohan Mishra