Toyota Camry में मिली खराबी की जानकारी, निर्माता ने जारी किया रिकॉल
टोयोटा ने कैमरी के सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण 22,257 यूनिट्स को रिकॉल किया है। यह खराबी 360-डिग्री कैमरा सॉफ्टवेयर में पाई गई है, जिससे इंफोटेनमेंट सिस्टम को रिवर्स करते समय छवि स्थिर हो सकती है। टोयोटा प्रभावित ग्राहकों को सूचित कर रही है और बिना किसी शुल्क के खराबी ठीक करेगी। यह मॉडल पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हुआ था।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में टोयोटा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से लग्जरी सेडान कार सेगमेंट में Toyota Camry को भी ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से इस एसयूवी में खराबी की जानकारी मिलने के बाद हजारों यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। टोयोटा की इस कार में किस तरह की खराबी की जानकारी मिलने के बाद रिकॉल जारी किया गया है। कितनी यूनिट्स के लिए रिकॉल जारी हुआ है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
जारी हुआ रिकॉल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोयोटा की लग्जरी सेडान कार Toyota Camry में गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद हजारों यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस कार की 22257 यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है।
क्या मिली खराबी
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेडान कार के एक सॉफ्टवेयर में खराबी की जानकारी मिली है। यह सॉफ्टवेयर 360 डिग्री कैमरा का है जिसमें खराबी की जानकारी सामने आई है। जिसके बाद इतनी संख्या में कारों को वापस बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम को रिवर्स करते हुए उसकी छवि स्थिर हो सकती है।
पिछले साल हुई थी लॉन्च
भारतीय बाजार में टोयोटा की ओर से इस एसयूवी को पिछले साल दिसंबर महीने में लॉन्च किया गया था। जिसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। जिसमें पीएमवी से मिलने वाली जानकारी भी दिखाई देती है।
निर्माता दे रही जानकारी
टोयोटा की ओर से उन सभी लोगों को इसकी जानकारी ई-मेल, फोन, मैसेज के जरिए दी जा रही है जिनके पास इस कार की यूनिट्स हैं। इसके बाद उनको नजदीकी सर्विस सेंटर में कार को ले जाना होगा और वहां प्रभावित यूनिट्स को चेक किया जाएगा और जिन यूनिट्स में खराबी मिलेगी उनको बिना कोई अतिरिक्त चार्ज लिए ठीक किया जाएगा।
