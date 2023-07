Bajaj- Triump 400cc: अपने किफायती कीमत के चलते सुर्खियों में है ये प्रीमियम बाइक, खासियत जानें

ग्लोबल डेब्यू के कुछ दिन बाद ही Triumph Motorcycles India ने भारत में अपनी सबसे किफायती मोटरसाइकिलें Speed 400 और Scrambler 400 X लॉन्च किया। इनकी कीमतें 2.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। Scrambler 400 X की कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है। इसको कुछ टाइम बाद किया जाएगा। आइये जानते हैं क्या है खास? (जागरण फोटो)

Top Key Highlights About Triumph 400cc bike

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। जुलाई महीने दो ऐसी प्रीमियम बाइक लॉन्च हुई हैं, जिसे भारत में साझेदारी के तहत किफायती कीमत में उतारा गया है। हम बात कर रहे हैं बजाज-ट्रायम्फ और हीरो-हार्ले के बारे में। ट्रायंप ने कुछ दिन पहले ट्रायम्फ स्पीड 400 को लॉन्च किया है, जिसकी कीमतों का खुलासा होने के बाद लोगों का ध्यान सिर्फ इन बाइक्स पर गया है। आइये जानते हैं क्यों सुर्खियों में बनी है ट्रायम्फ स्पीड 400 मोटरसाइकिल? ट्रायम्फ स्पीड 400 इस क्यों सुर्खियों में है? 5 जुलाई को ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 एक्स, ट्रायम्फ-बजाज साझेदारी के तहत पहले मॉडल को भारतीय बाजार में पेश किया गया था। जैसी ही इस बाइक की कीमतों का खुलासा हुआ तुरंत ही लोगों का ध्यान इस बाइक की ओर अट्रैट हो गया । आलम ये है कि हर कोई इस बाइक को खरीदने का मन बना रहा है। कितनी है कीमत? ग्लोबल डेब्यू के कुछ दिन बाद ही Triumph Motorcycles India ने भारत में अपनी सबसे किफायती मोटरसाइकिलें, Speed 400 और Scrambler 400 X लॉन्च किया। इनकी कीमतें 2.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं। Scrambler 400 X की कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है। इसको कुछ टाइम बाद किया जाएगा। केवल 10 हजार ग्राहकों के लिए रखा गया ये प्राइस ट्रायम्फ स्पीड 400 बाइक को शुरू के केवल 10 हजार लोग 2 लाख 23 हजार रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं अगर आप 10 हजार से अधिक वाली लिस्ट में आते हैं तो आपको इसके लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसकी शुरुआती कीमत 2 लाख 33 हजार रुपयेह है। जैसा कि कहा गया है, इन दोनों बेबी ट्रायम्फ मोटरसाइकिलों को सभी एलईडी लाइटिंग, एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल के साथ पेश किया गया है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि Scrambler 400 X की कीमत स्पीड 400 के मुकाबले ज्यादा होने वाली है।

Edited By: Atul Yadav