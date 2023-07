परिवार की सुरक्षा से न करें खिलवाड़, नई कार खरीदने जाएं तो जरूर चेक करें ये 5 चीजें

ग्लोबल NCAP का विजन ऐसे वाहनों के लिए विश्वव्यापी बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ता जानकारी के प्रचार का समर्थन करना है जो सुरक्षित और पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल है। नई कार खरीदने जब भी शो-रूम में जाएं तो वहां पर गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें उसके बाद ही गाड़ी खरीदने के लिए हामी भरें। (जागरण फोटो)

Top 5 Things To Follow While Buying A New Car

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। हर कोई अपने परिवार को लेकर काफी सेंस्टिव रहता है। सब चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन अगर कोई पहली बार नई गाड़ी खरीदने जाता है तो उसको उतना पता नहीं होता है कि गाड़ियों में मिलने वाली कौन से फीचर्स किस काम में आते हैं। इसलिए अगर आप भी अपने परिवार के लिए नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो नीचे दी गई 5 प्वाइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। सेफ्टी रेटिंग आप जिस कार को खरीद रहे हैं वो कितनी सेफ है इसका अंदाजा आपको ग्लोबल एनकैप द्वारा दिए गए सेफ्टी रेटिंग से लग जाएगा। 4 स्टार तक अच्छा रेटिंग माना जाता है। सेफ्टी फीचर्स नई कार खरीदने जब भी शो-रूम में जाएं तो वहां पर गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें उसके बाद ही गाड़ी खरीदने के लिए हामी भरें। एडास फीचर अगर आपके पास नई गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा-खास बजट है तो आप एडास सेफ्टी फीचर्स से लैस गाड़ी खरीद सकते हैं, जिनकी कीमतें 11-12 लाख रुपये से शुरू होती हैं। परिवार की संख्या अपने परिवार के सख्या के अनुसार कार का चुनाव करना बेहद जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके परिवार में 3-4 लोग हैं तो हैचबैक और सेडान कारें आपके लिए बेस्ट होंगी, वहीं अगर आपके परिवार में 5 से अधिक लोग हैं तो आपको एसयूवी और एमपीवी कारों की ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्ड क्वालिटी अपने परिवार के सेफ्टी से समझौता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। इस समय इंडियन मार्केट में कई ऐसी गाड़ियां है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि वो छोटे-मोटे एक्सिडेंट में अंदर बैठे लोगों की हिफाजत करते हैं। इसलिए नई कार खरीदते समय बिल्ड क्वालिटी जरूर चेक करें।

Edited By: Atul Yadav