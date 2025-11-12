नई Tata Sierra में आएंगे ये 5 बेहतरीन फीचर्स, कुछ तो टाटा कार में मिलेंगे पहली बार

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टाटा मोटर्स अपनी नई 2025 Tata Sierra को लॉन्च करने वाली है। इसे 25 नवंबर 2025 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, लॉन्च से पहले ही टाटा ने इसके कुछ खास फीचर्स को जारी कर दिया है, जिनसे हमें Sierra के एक्सटीरियर्स, इंटीरियर्स और कई जरूरी फीचर्स का पता चला है। आइए जानते हैं कि नई Tata Sierra के टॉप 5 कन्फर्म फीचर्स के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नई Tata Sierra में मिलने वाले फीचर्स 1. पैनोरमिक सनरूफ Tata Sierra में एक बड़ा और शानदार पैनोरमिक सनरूफ दिया जाएगा, जो भारतीय कार बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड वाले फीचर्स में से एक है। इस सनरूफ का साइज भी काफी बड़ा होगा, जो न केवल केबिन को और भी ज्यादा एरियर बनाएगा, बल्कि सर्दी के मौसम में पैसेंजर्स को ठंडी हवा का आनंद भी लेने का मौका देगा। यह फीचर खासतौर पर लंबी यात्राओं के दौरान एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस प्रदान करेगा।

2. लेवल 2 ADAS सूट Level 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) का फीचर भी Sierra में दिया जाएगा, जिससे यह और भी ज्यादा सुरक्षित बन जाएगी। इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वाले फीचर्स मिलेंगे।

3. 360 डिग्री कैमरा 360 डिग्री कैमरा भी Sierra में कन्फर्म किया गया है, जो पार्किंग के दौरान ड्राइवर की मदद करेगा, खासतौर पर तंग जगहों पर। यह फीचर कार को चारों दिशाओं से दिखाएगा, जिससे किसी भी वस्तु से टकराने का खतरा कम होगा और ड्राइवर को पार्किंग में आसानी होगी।

4. ट्रिपल स्क्रीन सेटअप Sierra के इंटीरियर्स में एक शानदार ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया जाएगा, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले के रूप में होगा। यह एक नया फीचर होगा जो अब तक किसी भी Tata कार में नहीं दिया गया है। इसके साथ ही यह स्क्रीन सेटअप वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट ऐप्स से लैस हो सकता है। इसके अलावा, एक प्रीमियम साउंड सिस्टम भी इसमें शामिल किया जा सकता है।