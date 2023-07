ब्रेक की बजाय बार-बार दब जाता है एक्सेलरेटर? दुर्घटना से बचना है तो आज ही अपना लें ये सही आदत

दरअसल जब आप नई-नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपका सारा फोकस सड़क पर रहता है वहीं मन के अंदर गाड़ी लड़ने का एक डर रहता है जो कभी-कभी अधिक हावी हो जाता है और खुद के समझ और सुझ-बुझ को समाप्त कर देता है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि यदि गाड़ी आपकी बैक गियर पर हो तो फौरन उसे न्यूट्रल कर लें। (जागरण फोटो)

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। मैन्युअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में अक्सर लोग ब्रेक और एक्सिलरेटर को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग ब्रेक की जगह एक्सिलरेटर दबा देते हैं, जिससे वो बड़े हादसे के शिकार हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा न हो इसलिए इस खबर के माध्यम से आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, जिसको आपको पालन करना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित गाड़ी चला सकें। चढ़ाई वाली जगहों पर रहें सतर्क ये समस्या अधिकतर पहाड़ी इलाकों या फिर घर के किसी उंचे पार्किंग वाले जगहों पर देखने को मिलती है। चढ़ाई वाले जगहों पर जब भी अपनी गाड़ी को लेकर जाएं तो वहां पर आप ब्रेक और एक्सेलरेटर पर पूरी तरह से फोकस करें। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रहें सतर्क कई बार ट्रैफिक लाइट या फिर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर गाड़ी चलाते समय प्रेशर के चलते लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलती से ब्रेक की बजाय एक्सिलरेटर दब जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर तभी गाड़ी चलाएं जब आपका गाड़ी पर हाथ पूरी तरह से सेट हो जाए। बैक गियर लगाते समय रहें सावधान नौसिखिये ड्राइवर्स में से अधिकतर ड्राइवर्स बैक गियर के दौरान गाड़ियों को भिड़ा देते हैं। इसका मेन कारण है उनकी गलत प्रैक्टिस और उनका कन्फ्यूजन में रहना। दरअसल, जब आप नई-नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपका सारा फोकस सड़क पर रहता है, वहीं मन के अंदर गाड़ी लड़ने का एक डर रहता है, जो कभी-कभी अधिक हावी हो जाता है और खुद के समझ और सुझ-बुझ को समाप्त कर देता है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि यदि गाड़ी आपकी बैक गियर पर हो तो फौरन उसे न्यूट्रल कर लें। वहीं अगर आपको गाड़ी बैक करनी है तो उसी समय गियर को शिफ्ट करें जब आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाते हैं।

