रोजाना का सफर हो या फिर लॉन्ग ट्रिप, कार के ये टॉप फीचर्स बदल के रख देंगे पूरा ड्राइविंग एक्सपीरिएंस

गाड़ियों में काफी काम के हैं ये फीचर्स

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इस समय लोग अपनी गाड़ियों में सेफ्टी की अधिक डिमांड करने लगे हैं। यही वजह है कि कंपनियां भी फीचर लोडेड गाड़ियों को लॉन्च करने लगी हैं। इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं उन एडवांस फीचर्स के बारे में जिनके गाड़ियों में रहने के बाद पूरा ड्राइविंग एक्सपीरिएंस बदल जाता है। 360 डिग्री कैमरा 360 डिग्री कैमरा सेटअप गाड़ी के अलग अलग हिस्सों में कुछ कैमरा एक सॉफ्टवेयर के जरिए पेयर्ड होते हैं जो कार के आसपास की गतिविधियों को एक सिंगल ​स्क्रीन पर आपके सामने लाकर रख देता है। 360 डिग्री कैमरा सेटअप में कम से कम 4 कैमरे होते हैं। इससे गाड़ी चलाने वाले की नजर गाड़ी के सामने तो रहता ही है साथ ही साथ वो चारों तरफ अपनी नजर गाड़ी के अंदर बैठे-बैठे रख लेता है। क्रूज कंट्रोल फीचर अगर आपको किसी लॉन्ग रुट पर ड्राइव करना होगा तो कुछ लोग तो आराम से ड्राइव कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग थक जाते हैं। लेकिन आप क्रूज कंट्रोल फीचर का इस्तेमाल करके आराम से रिलेक्स होकर अपनी बाइक या कार को चला सकते हैं। कार में अगर आपको एक्सलरेटर पर पैर रखने की जरुरत न हो तो आप सिर्फ स्टेरिंग पर हाथ रखकर आप आराम से सफर काट सकते हैं। रिमोट इंजन स्टॉर्ट आजकल नई गाड़ियों में रिमोट इंजन स्टॉर्ट फीचर एकदम आम हो गया है। इससे आपको गाड़ी में बैठकर मैनुअल तरीके से गाड़ी स्टार्ट करने की जरुरत नहीं पड़ती है। आपको बस रिमोट में दिया गया बटन दबाना होता है और गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। ट्रर्बो इंजन टर्बो इंजन वाली कारें अपनी टर्बो-बूस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से सामान्य इंजन वाले वाहनों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होती हैं। इससे अगर आप ऑफ रोड पर भी जाते है तो आपको दिक्कत नहीं होती है। वेंटिलेटेड सीट वेंटिलेटेड सीट की जरूरत गर्मी के समय सबसे अधिक होती है। ये ऐसे सीटें होती हैं, जिसमें सीट से हवा निकलता है और आपके शरीर को ठंडा रखता है।

Edited By: Atul Yadav