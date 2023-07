कॉलेज स्टूडेंट की फेवरेट हैं ये 3 मोटरसाइकिलें, 160 सीसी सेगमेंट में आज भी बादशाहत कायम

अगर आप भी कम कीमत पर शानदार बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। देश में इस समय लो बजट में कई दमदार मोटरसाइकिलें मौजूद हैं जो जो परफार्मेंस के मामले में बेहतर तो हैं ही साथ ही साथ लुक में भी स्टाइलिश हैं। आइये जानते हैं उन मोटरसाइकिलों के बारे में (जागरण फोटो)

कीमत और परफार्मेंस वाइज बेहतरीन होती हैं ये मोटरसाइकिलें

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। रोजाना इस्तेमाल करने के लिए 160 सीसी में आने वाली बाइक पर्याप्त होती हैं, ये सिटी या फिर हाइवे राइड के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। क्योंकि अगर आपके बाइक का इस्तेमाल कम होता है तो आप अधिक सीसी वाली बाइक को महंगे दाम में खरीदने के बाजूद भी कम माइलेज पाएंगे। 160 सीसी सेगमेंट में परफार्मेंस भी तगड़ी मिलती है। इसका मतलब ये है कि कॉलेज स्टूडेंट भी इसे ले सकते हैं। TVS Apache RTR 160 Apache RTR 160 की शुरुआती दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1,20,000 रुपये से शुरू है। TVS Apache RTR 160 में 159.7सीसी सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है, जो 8500 आरपीएम पर 15.8hp की पावर और 6000 आरपीएम पर 13Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। TVS Apache RTR 160 4V TVS Apache RTR 160 4V ABS की शुरुआती दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1,27,000 हजार रुपये के आस-पास है। नई TVS Apache RTR 160 4V में 159.7cc सिंगल-सिलिंडर, 4-वाल्व, ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 16.8hp की पॉवर और 14.8Nm की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं यह बाइक इसका इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। Bajaj Pulsar NS160 Bajaj Pulsar NS160 की दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 1,34,675 रुपये से शुरू है। Bajaj Pulsar NS160 में पावर के लिए 160.3 सीसी का ऑयल कूलड, 4-स्ट्रोक, SOHC, 4-वाल्व DTS-i इंजन दिया गया है, जो 8500 आरपीएम पर 15.5PS की मैक्सिमम पावर और 6500 आरपीएम पर 14.6Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। नोट: ऊपर बताई गई कीमतों में बदलाव देखा जा सकता है। इसलिए सही कीमत के बारे में पता करने के लिए अपने नज

