ये 3 पापुलर कारें जल्द होने वाली हैं EV में कनवर्ट, लोगों को है बेसब्री से इंतजार

आने वाले कुछ समय ईवी खरीदने वालों के लिए कई ऑप्शन खुलने वाले हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो इंडियन मार्केट में पहले से हैं और वह इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च होने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आप भी भविष्य में ईवी लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई पापुलर कारों में से किसी एक को चुन सकते हैं। (जागरण फोटो)

popular cars to be converted into EV soon

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इस समय टाटा मोटर्स का पूरा फोकस इलेक्ट्रिक कारों पर है। टाटा की कुछ गाड़ियां पहले से इंडियन मार्केट में राज कर रही हैं। वहीं कंपनी कुछ अन्य पापुलर गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक वर्जन में ला रही हैं। आइये जानते हैं टाटा की अपकमिंग ईवी के बारे में। इस लिस्ट में हुंडई की सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी क्रेटा का भी नाम शामिल है। TATA PUNCH EV टाटा मोटर्स ने कुछ महीने पहले पुष्टि की थी कि अपनी अपनी माइक्रो SUV का एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट लॉन्च करेगी। Tata Punch EV ALFA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। जो Altroz हैचबैक पर बेस्ड है। पंच ईवी को जिपट्रॉन इलेक्ट्रिक पावरट्रेन द्वारा संचालित किया जाएगा जो टियागो और टिगोर ईवी को पावर देता है। बैटरी की बात करें तो इसमें कंपनी दो बैटरी पैक के साथ पंच ईवी पेश करेगी। इसको अक्टूबर तक लॉन्च किया जा सकता है। TATA HARRIER EV इस इलेक्ट्रिक कार को भी कंपनी ने जनवरी में आयोजित ऑटो एक्सपो में दिखाया था। उम्मीद है कि कंपनी इसे अगले साल भारतीय बाजार में लॉन्च कर देगी। Tata Harrier EV कंपनी की पहली डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ आने वाली जीरो इमिशन वाली कार होगी। बीते दिनों कंपनी ने इसके प्रोटोटाइप को 4X4 क्षमताओं के साथ विज्ञापित किया था। कयास लगाया जा रहा है कि कंपनी इसे साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है। HYUNDAI CRETA EV रिपोर्ट्स की मानें तो Hyundai Creta इलेक्ट्रिक पर काम चल रहा है और इसे ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया जा सकता है। इस गाड़ी से जुड़ी अधिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हुंडई क्रेटा इस समय देश में सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी की लिस्ट में टॉप पर है।

