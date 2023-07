Tata का सात समंदर पार भी कायम होगा जलवा, 42500 करोड़ की लागत से UK में बनाएगी बैटरी

Tata Group ने Jaguar Land Rover के साथ-साथ अन्य वाहन निर्माताओं के लिए बैटरी बनाने के लिए एक फ्लैगशिप फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 4 बिलियन पाउंड यानी लगभग 42500 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। ये गीगाफैक्ट्री Range Rover Defender Discovery और Jaguar ब्रांड्स सहित JLR के भविष्य के बैटरी इलेक्ट्रिक मॉडल की आपूर्ति करेगी। आइए पूरी खबर जान लेते हैं।

Tata to invest 4 bn Euro to build EV battery plant in UK

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Tata Group ने Jaguar Land Rover के साथ-साथ अन्य वाहन निर्माताओं के लिए बैटरी बनाने के लिए एक फ्लैगशिप फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 4 बिलियन पाउंड यानी लगभग 42,500 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। JLR के मालिक Tata Sons ने स्पेन में प्रतिद्वंद्वी स्थान के बजाय गीगाफैक्ट्री के लिए दक्षिण-पश्चिम इंग्लैंड में समरसेट में ब्रिजवाटर को चुना है। समूह ने एक बयान में कहा, 40GWh पर गीगाफैक्ट्री यूरोप में सबसे बड़ी और टाटा की भारत के बाहर पहली फैक्ट्री में से एक होगी। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं। भारी संख्या में होगा बैटरी का प्रोडक्शन ये गीगाफैक्ट्री Range Rover, Defender, Discovery और Jaguar ब्रांड्स सहित JLR के भविष्य के बैटरी इलेक्ट्रिक मॉडल की आपूर्ति करेगा। इसके साथ ही अन्य कार निर्माताओं को भी बैटरी आपूर्ति करने की क्षमता रखेगा। नई गीगाफैक्ट्री में उत्पादन 2026 में शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि टाटा ने यूके से 500 मिलियन यूरो की सरकारी सहायता मांगी है, जिसमें समरसेट फैक्ट्री के हाई-एनर्जी उपयोग के लिए सब्सिडी, ऑटोमोटिव ट्रांसफॉर्मेशन फंड से एकमुश्त अनुदान और साइट पर सड़क सुधार शामिल है। ऋषि सुनक ने क्या कहा? इस घोषणा के बारे में टिप्पणी करते हुए, यूके के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि टाटा समूह का यूके में अपनी नई गीगाफैक्ट्री बनाने का निर्णय - भारत के बाहर उनका पहला और ब्रिटेन में विश्वास का एक बड़ा वोट है। उन्होने कहा कि ये न केवल ब्रिटेन के लिए हजारों कुशल नौकरियां पैदा करेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक विस्तार में हमारी बढ़त को भी मजबूत करेगा और इससे भविष्य के उद्योगों में हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मिलेंगे हजारों नौकरियां आपको बता दें कि ये गीगाफैक्ट्री गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उच्च-गुणवत्ता, उच्च-प्रदर्शन, टिकाऊ बैटरी सेल और पैक का उत्पादन करेगी। यूके सरकार ने एक अलग बयान में कहा कि इस निवेश से 4,000 नई नौकरियों के साथ व्यापक सप्लाई चैन में भी हजारों नौकरियां पैदा होंगी। नई गीगाफैक्ट्री 2030 तक यूके के जीरो-एमिशन वाहनों में टर्बोचार्जिंग के लिए बैटरी उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा प्रदान करेगी।

Edited By: Rammohan Mishra