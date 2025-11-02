Tata Sierra का नया टीजर आया, जानें इस महीने की कौन सी तारीख को होगी लॉन्च
टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी नई एसयूवी टाटा सिएरा को 25 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है। निर्माता ने सोशल मीडिया पर इसका टीजर जारी किया है, जिसमें नए अलॉय व्हील और डिजाइन की झलक मिलती है। यह एसयूवी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों विकल्पों में उपलब्ध हो सकती है और इसमें कई आधुनिक फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसे पहले ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाया गया था।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्द ही नई एसयूवी के तौर पर Tata Sierra को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी का टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। टीजर में क्या जानकारी दी गई है। इस एसयूवी को भारत में कब लॉन्च किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लॉन्च होगी Tata Sierra
टाटा मोटर्स की ओर से जल्द ही टाटा सिएरा को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। निर्माता की ओर से इस एसयूवी को भारत में 25 नवंबर को औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। जिसकी जानकारी निर्माता की ओर से सोशल मीडिया पर दी गई है।
जारी हुआ टीजर
निर्माता की ओर से सोशल मीडिया पर इस एसयूवी का नया टीजर जारी किया गया है। जिसमें इसके लॉन्च की तारीख की जानकारी दी गई है। टीजर में सिएरा एसयूवी के नए अलॉय व्हील की जानकारी मिली है। साथ ही इसके मूल डिजाइन को भी रखने की कोशिश की गई है। जिसकी जानकारी भी टीजर में मिल रही है। एसयूवी में सिग्नेचर कर्व्ड रियर विंडो, हाई-सेट बोनट और चौकोर व्हील आर्च को भी दिया जा सकता है।
क्या होगी खासियत
जानकारी के मुताबिक टाटा मोटर्स की ओर से एसयूवी को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों ही तकनीकों के साथ भारत में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि पहले इसके ICE वेरिएंट्स को लॉन्च किया जाएगा और कुछ समय के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को भारत में ऑफर किया जाएगा।
कैसे होंगे फीचर्स
टाटा की ओर से इस एसयूवी को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाएगा। इसमें ट्रिपल स्क्रीन को दिया जा सकता है। जिसमें एक स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरी स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और तीसरी स्क्रीन को पैसेंजर इंफोटेनमेंट के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलाइट्स, पैनोरमिक सनरूफ, हेड्स अप डिस्प्ले, जेबीएस ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटिड सीट्स, 540 डिग्री सराउंड कैमरा व्यू, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, वायरलैस फोन चार्जर, Level-2 ADAS, एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट, ईएससी, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, टीपीएमएस जैसे कई फीचर्स दिए जा सकते हैं।
पहले दिखाई थी एसयूवी
टाटा मोटर्स की ओर से पहले भी इस एसयूवी के कॉन्सेप्ट वर्जन को शोकेस किया जा चुका है। निर्माता की ओर से जनवरी 2025 में हुए ऑटो एक्सपो के दौरान इस एसयूवी को दिखाया गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।