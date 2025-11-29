Tata Sierra में दिया गया है एक खास फीचर, जो बनाता है बाकियों से अलग, केवल लग्जरी कारों में है मिलता

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Tata Sierra की लॉन्च के बाद कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में धूम मचा दी है। इसे सात वेरिएंट और कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। इसे हर तरह के ग्राहक को ध्यान में रखकर लेकर आया गया है। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और कार से बेहतरीन राइड क्वालिटी एवं कंट्रोल चाहते हैं, तो आपको Adventure+ वेरिएंट और उससे ऊपर की ओर देखना चाहिए। इसमें कई हाई-एंड फीचर दिया गया है, जो इसे लग्जरी और प्रीमियम कार बनाने का काम करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2025 Tata Sierra का Adventure+ क्यों है बेहतर? टाटा मोटर्स ने सिएरा के Adventure+ वेरिएंट में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो पहले सिर्फ हाई-एंड कारों में मिलता है। इन्हीं फीचर्स में एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स (FDD) है। यह कार की ड्राइव को पूरी तरह से बदल देते हैं। यह सामान्य सस्पेंशन एक फिक्स्ड रेट पर काम करता है। सड़क चाहे खराब हो या एकदम स्कूद, उसके डैम्पिंग में ज्यादा बदलाव नहीं आता है। यह तकनीक सड़क की हालत के हिसाब से सस्पेंशन की सॉफ्टनेस और फर्मनेस को रियल-टाइम में बदलती है। इसकी तकनीक की वजह से ऊबड़-खाबड़ सड़क पर कार सॉफ्ट लगेगी और हाई-स्पीड पर कार ज्यादा स्टेबल और फर्म महसूस होगी।

कैसे काम करता है ये फीचर? जब कार सड़क पर चलती है, सस्पेंशन हर सेकेंड में कई बार ऊपर-नीचे होता है ताकि आपको झटके महसूस न हों। साधारण सस्पेंशन हमेशा एक ही फर्मनेस पर काम करता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स (FDD) सड़क पर आने वाले झटकों की फ्रीक्वेंसी को समझकर खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। यह छोटे-छोटे गड्ढों पर सॉफ्ट सस्पेंशन और आरामदायक सफर देने का काम करता है। हाईवे पर तेज रफ्तार में सस्पेंशल थोड़ा फर्म और बेहतर कंट्रोल देने का काम करता है। यह फीचर केवल Adventure+ और इसके ऊपर के वेरिएंट्स में मिलता है और यही बात इन वेरिएंट्स को खास बनाती है।