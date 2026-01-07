ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Tata Punch Facelift को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी के वेरिएंट्स और कई फीचर्स की जानकारी सामने आ गई है। एसयूवी में किस तरह के फीचर्स और कितने वेरिएंट्स को ऑफर किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जल्‍द लॉन्‍च होगी Tata Punch Facelift टाटा की ओर से भारत में जल्‍द ही पंच के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी के कई वेरिएंट्स की जानकारी सार्वजनिक हो गई है। इसके साथ ही कई फीचर्स की जानकारी भी मिल गई है।

कितने वेरिएंट्स में होगी ऑफर जानकारी के मुताबिक टाटा की ओर से पंच को छह वेरिएंट्स के साथ ऑफर किया जाएगा। इन वेरिएंट्स में प्योर, प्योर+, एडवेंचर, एडवेंचर+, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ शामिल हैं। कैसे होंगे फीचर एसयूवी के वेरिएंट्स की जानकारी के साथ ही कुछ फीचर्स की जानकारी भी सार्वजनिक की गई है। इस एसयूवी में अपडेट के बाद स्‍टेयरिंग व्‍हील, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्‍टिड टेल लाइट, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, कॉर्नरिंग फंक्‍शन के साथ एबीएस, एलईडी फॉग लैंप, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, ब्‍लाइंड स्‍पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे।