Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Tata Punch Facelift के वेरिएंट्स और कई फीचर्स की आई जानकारी, 13 जनवरी को होगी लॉन्‍च

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:32 PM (IST)

    टाटा मोटर्स की ओर से भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी Tata Punch Facelift को लॉन्‍च ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Tata Punch Facelift को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी के वेरिएंट्स और कई फीचर्स की जानकारी सामने आ गई है। एसयूवी में किस तरह के फीचर्स और कितने वेरिएंट्स को ऑफर किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    जल्‍द लॉन्‍च होगी Tata Punch Facelift

    टाटा की ओर से भारत में जल्‍द ही पंच के फेसलिफ्ट को लॉन्‍च कर दिया जाएगा। लॉन्‍च से पहले इस एसयूवी के कई वेरिएंट्स की जानकारी सार्वजनिक हो गई है। इसके साथ ही कई फीचर्स की जानकारी भी मिल गई है।

    कितने वेरिएंट्स में होगी ऑफर

    जानकारी के मुताबिक टाटा की ओर से पंच को छह वेरिएंट्स के साथ ऑफर किया जाएगा। इन वेरिएंट्स में प्योर, प्योर+, एडवेंचर, एडवेंचर+, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ शामिल हैं।

    कैसे होंगे फीचर

    एसयूवी के वेरिएंट्स की जानकारी के साथ ही कुछ फीचर्स की जानकारी भी सार्वजनिक की गई है। इस एसयूवी में अपडेट के बाद स्‍टेयरिंग व्‍हील, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्‍टिड टेल लाइट, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, कॉर्नरिंग फंक्‍शन के साथ एबीएस, एलईडी फॉग लैंप, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, ब्‍लाइंड स्‍पॉट मॉनिटर जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे।

    कितना दमदार इंजन

    रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के पेट्रोल वेरिएंट्स में निर्माता की ओर से 1.2 लीटर की क्षमता का टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। जिसे टाटा अल्‍ट्रोज से लेकर पंच में ऑफर किया जा सकता है। जिससे 118 बीएचपी और 170 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से पहले ही जानकारी दी गई है कि इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर 13 जनवरी को लॉन्‍च कर दिया जाएगा।

    कितनी होगी कीमत

    अभी पंच की एक्‍स शोरूम कीमत 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है। लेकिन फेसलिफ्ट के बाद इसकी कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है। जिसके बाद इसकी एक्‍स शोरूम कीमत करीब छह लाख रुपये के आस पास से शुरू हो सकती है।

    किनसे होगा मुकाबला

    टाटा की ओर से पंच को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में Nissan Magnite, Renault Kiger जैसी एसयूवी के साथ होती है। इसके साथ ही इसे Maruti Wagon R, Maruti Celerio जैसी एसयूवी से भी मुकाबला होता है।