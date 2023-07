Tata Nexon Facelift को मिल सकता है डुअल-क्लच ट्रांसमिशन, जानें कब होगी लॉन्च?

कार के इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। Tata Nexon Facelift में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिए जाने की उम्मीद है जिसे हाल ही में हैरियर और सफारी में पेश किया गया था। साथ ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नया हो सकता है। ये एक डिजिटल यूनिट हो सकती जिसने हाल ही में सफारी और हैरियर में डेब्यू किया है। (जागरण फोटो)

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Tata Nexon Facelift को कंपनी जल्द लॉन्च कर सकती है। नेक्सॉन के अपडेटेड वर्जन को कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। मीडिया रिपोट्स की मानें तो नेक्सॉन फेसलिफ्ट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, वो है डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी)। आइये जानते हैं इसके संभावित बदलावों के बारे में। Tata Nexon Facelift टाइमलाइन उम्मीद है कि कंपनी Tata Nexon Facelift को जुलाई में लॉन्च करेगी। कंपनी अपनी इस फेसलिफ़्टेड एसयूवी को भारतीय सड़कों पर टेस्ट कर रही है। इसे हाल के दिनों में कई बार परीक्षण के दौरान देखा गया है। कंपनी इसे कई बदलावों के साथ पेश करने की तैयारी में है। बद जाएगा इंटीरियर एक्सपीरिएंस? कार के इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। Tata Nexon Facelift में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिए जाने की उम्मीद है जिसे हाल ही में हैरियर और सफारी में पेश किया गया था। साथ ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नया हो सकता है। ये एक डिजिटल यूनिट हो सकती जिसने हाल ही में सफारी और हैरियर में डेब्यू किया है। टाटा कर्व से इंस्पायर्ड होगी इसकी डिजाइन? Tata Nexon Facelift में नए एलईडी टेल लैंप और अपडेटेड बूट स्पेस दिया जा सकता है। कार का केविन भी Curvv कॉन्सेप्ट से प्रेरित हो सकता है। लुक के हिसाब से कितना बदल जाएगी नेक्सॉन फेसलिफ्ट? Tata Nexon Facelift को कई सारे टेक्निकल और डिजाइन बदलावों के साथ पेश किया जाएगा। इसके फ्रंट फेशिया में एक नया बोनट, हेडलैंप क्लस्टर और बम्पर मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा स्पोर्टियर हो सकता है, जबकि नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील और कुछ अपडेट को छोड़कर साइड प्रोफाइल काफी हद तक समान ही रहने वाला है। वहीं इसके रियर के पूरी तरह से अलग होने की संभावना है।

