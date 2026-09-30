TATA ने इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए BaaS प्रोग्राम किया शुरू, अब 5-7 लाख सस्ती पड़ेंगी ये गाड़ियां

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TATA का BaaS प्रोग्राम टाटा ईवी इंडिया के इलेक्ट्रिक पैसेंजर में काफी आगे है। अब इस ब्रांड ने अपने इलेक्ट्रिक कारों के पूरे पोर्टफोलियो में BaaS प्रोग्राम को एक्सपैंड कर दिया है। खास बात यह है कि पहले इस ब्रांड के केवल दो ही इलेक्ट्रिक मॉडल BaaS विकल्प के साथ उपलब्ध थे। आइए देखते हैं कि इसके EV मॉडल की कीमतें क्या हैं।

Tiago EV और Punch जैसा कि पहले बताया गया है ब्रांड के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो में से दो मॉडल TATA Tiago EV और TATA Punch EV पहले से ही BaaS प्रोग्राम के तहत पेश किए जा रहे थे। TATA Tiago EV की BaaS कीमत 4.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम)से शुरू होती है जबकि TATA Punch EV की कीमत 6.59 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

यहां नीचे टेबल में TATA की BaaS प्रोग्राम के साथ आने वाली हर गाड़ी की कीमत दी गई है: Tata EVs: BaaS Prices Model Ex-Showroom BaaS Prices Regular Ex-Showroom Prices Tata Nexon EV Rs 8.99 lakh

(Battery rental: Rs 4.4/km) Rs 14.34 lakh Tata Curvv EV Rs 10.99 lakh (Battery rental: Rs 5/km) Rs 17.19 lakh Tata Sierra EV Rs 11.99 lakh (Battery rental: Rs 5.5/km) Rs 18.79 lakh Tata Harrier EV Rs 14.49 lakh (Battery rental: Rs 5.9/km) Rs 21.79 lakh TATA Nexon EV फीचर्स TATA Nexon EV में 30kWh और 45kWh की बैटरी मिलती है जिसका पावर आउटपुट 30kWh बैटरी के लिए 127bhp और 45kWh बैटरी के लिए 142bhp है और इसका अधिकतम टॉर्क 215nm है। यह गाड़ी सिंगल चार्ज में 30kWh बैटरी के साथ 275 किमी और 45kWh बैटरी के साथ 489 किमी की रेंज देती है। इसमें 60kW DC फास्ट चार्जिंग मिलती है जिससे बैटरी 10 से 100% तक 40 मिनट में चार्ज हो जाती है। TATA Curvv EV स्पेक्स TATA Curvv EV में 55kWh की बैटरी मिलती है जो 167hp की पावर और 215nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह गाड़ी सिंगल चार्ज में 502 किमी तक की रेंज देती है। साथ ही, इसमें 70kW DC फास्ट चार्जिंग मिलती है जिससे बैटरी 10 से 80% तक सिर्फ 40 मिनट में चार्ज हो जाती है।

TATA Sierra EV डिटेल्स TATA Sierra EV में 63kWh और 75kWh के दो बैटरी विकल्प मिलते है। इसका पावर आउटपुट 63kWh बैटरी के 275hp और 75kWh वाली बैटरी के लिए 313bhp है। वहीं, इसका टॉर्क 315nm और 504nm है। TATA Sierra EV सिंगल चार्ज में 63kWh बैटरी के साथ 535 किमी और 75kWh बैटरी के साथ 665 किमी की रेंज देती है। साथ ही, 120kW DC फास्ट चार्जिंग मिलती है जिससे बैटरी 20 से 80% तक सिर्फ 26 मिनट में चार्ज हो जाती है।