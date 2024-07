एसयूवी के लॉन्‍च के बाद ही इसकी कीमत की जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उम्‍मीद है कि लॉन्‍च के समय इसकी शुरूआती एक्‍स शोरूम कीमत को 10 से 12 लाख रुपये के बीच रखा जा सकता है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 18 से 20 लाख रुपये के बीच जा सकती है।

𝘈𝘯 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘯𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 — 𝘴𝘰𝘱𝘩𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯.

Created with care & craftsmanship, the key color, material and finish message for the Curvv is bold and expressive, but in a more refined way. pic.twitter.com/nhCNJ8t1U8— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) July 16, 2024