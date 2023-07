इस कार में अन्य बदलाव के रूप में मैनुअल पेट्रोल के वेरिएंट में चार पावर विंडो और रिमोट कीलेस एंट्री के साथ आती है। 1.2 रेवोट्रॉन पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं XE वेरिएंट अब रियर पावर विंडो और फॉलो मी होम लैंप के साथ रिमोट कीलेस एंट्री के साथ आएगा। टाटा मोटर्स एक्सेसरीज कैटलॉग से बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम को बढ़ा सकते हैं।

Tata launches Altroz ​​XM and XM S variants Tata Tata Altroz

Your browser does not support the audio element.