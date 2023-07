सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को जून में कुल बिक्री में सालाना आधार पर 18.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 80737 यूनिट की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि सुजुकी मोटरसाइकिल ने जून 2022 में कुल 68018 यूनिट सेल की थीं। आपको बता दें कि कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 बाइक और 3 स्कूटर बेचती है।

Suzuki Motorcycle India sales grow in June 2023

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। जापानी वाहन निर्माता कंपनी Suzuki ने भारतीय बाजार में अपनी अपनी दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़त हासिल की है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने कहा कि घरेलू बाजार में उसकी बिक्री जून माह में 18.7 प्रतिशत बढ़कर 80,737 यूनिट हो गई है आपको बता दें कि कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 बाइक और 3 स्कूटर बेचती है। आइए पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। Suzuki Motorcycle India की बिक्री में बढ़ोतरी सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सोमवार को जून में कुल बिक्री में सालाना आधार पर 18.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 80,737 यूनिट की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि सुजुकी मोटरसाइकिल ने जून 2022 में कुल 68,018 यूनिट सेल की थीं। SIMPL के कार्यकारी उपाध्यक्ष देवाशीष हांडा ने कहा कि जून की बिक्री वृद्धि घरेलू और विदेशी बाजारों में मजबूत मांग को दर्शाती है। आपको बता दें कि सुजुकी टू-व्हीलर के प्रोडक्ट्स भारत में चुनिंदा लोगों के पास ही हैं। ऐसे में ये आंकड़ा कंपनी के लिए काफी उत्साहजनक है। भारत में 7 बाइक और 3 स्कूटर बेचती है कंपनी आपको बतादें कि Suzuki Motorcycle India देश में सुजुकी हायाबूसा, सुजुकी जिक्सर एसएफ 250, सुजुकी जिक्सर एसएफ, सुजुकी वी स्ट्रॉम एसएक्स, सुजुकी वी स्ट्रॉम 650 एक्सटी, सुजुकी कटाना और सुजुकी जिक्सर 250 जैसी बाइकों को बेचती है। वहीं कंपनी सुजुकी एक्सेस 125, सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट और सुजुकी अवेनिस जैसे स्कूटर्स की भारतीय बाजार में बिक्री करती है। क्या है कंपनी का फ्यूचर प्लान देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बाजार में मांग बढ़ रही है, ऐसे में उम्मीद है कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी आने वाले दिनों में Suzuki Access Electric या फिर कोई और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। हालांकि कंपनी की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है।

Edited By: Rammohan Mishra