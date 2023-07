20 लाख रुपये से कम में घर ले जाएं ये शानदार SUV, Tata Nexon से लेकर Mahindra Thar तक शामिल

SUV under 20 lakh भारतीय बाजार में ये कार एक से बढ़कर एक लग्जरी कार बनाती है।एमजी हेक्टर में 143 पीएस/250 एनएम पर रेटेड 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है। इसकी कीमत 15 लाख रुपये है।जो 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।हुंडई क्रेटा वर्तमान में 1.5 लीटर एनएम पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इस कार की कीमत 10.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक दमदार कारें मौजूद है। वहीं इसमें भी एसयूवी की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। अगर आप अपने लिए एक नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 20 लाख रुपये तक का है तो आज पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ आने वाली एसयूवी की लिस्ट लेकर आए हैं।चलिए देखते हैं इन कारों में क्या कुछ खास है। Tata Nexon इस कार में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 120 पीएस पावर और 170 एनएम का जनरेट करता है। जबकि 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 115 पीएस और 260 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों को 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ लाया गया है। इसकी कीमत 7.80 लाख रुपये से लेकर 14.50 लाख रुपये तक है। Mahindra Thar महिंद्रा थार आरडब्ल्यूडी में 117 पीएस की पावर वाला 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जबकि इसे 4x4 वेरिएंट में 130 पीएस की पावर जनरेट करने वाला 2.2-लीटर डीजल मिलता है। दोनों के साथ 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है , जो 150 पीएस की पावर जनरेट करती है। इस कार की शुरुआती कीमत 10.55 लाख रुपये से शुरू है। Kia Sonet किआ सोनेट को तीन इंजन ऑप्शन मिलता है। एक लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (120 पीएस), एक 1.2-लीटर एनए पेट्रोल इंजन (83 पीएस) और एक 1.5-लीटर डीजल यूनिट (115 पीएस)की पावर जनरेट करता है। इसकी कीमत 7.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। Mahindra XUV300 इस कार में आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलता है जिसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर (110 पीएस), अधिक पावरफुल 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (130 पीएस), और 1.5-लीटर डीजल इंजन (117 पीएस) मिलता है। इसकी कीमत 8.41 लाख रुपये से शुरू होती है और 14.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। Hyundai Creta हुंडई क्रेटा वर्तमान में 1.5 लीटर एनएम पेट्रोल इंजन के साथ आती है। ये 1.5 लीटर डीजल मोटर के साथ आती है। दोनों में समान 115 पीएस की अधिकतम पावर जनरेट करती है। इस कार की कीमत 10.87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। MG Hector भारतीय बाजार में ये कार एक से बढ़कर एक लग्जरी कार बनाती है।एमजी हेक्टर में 143 पीएस/250 एनएम पर रेटेड 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 170 पीएस और 350 एनएम जनरेट करने वाली 2.0 लीटर का डीजल मोटर मिलता है। इसकी कीमत 15 लाख रुपये है।जो 18.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi