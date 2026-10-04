Steelbird Helmets FY2026-27 में रिकॉर्ड 1.20 करोड़ हेलमेट का उत्पादन करेगा, घरेलू मांग में तेजी

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े हेलमेट निर्माताओं में से एक Steelbird Hi-Tech India Limited भारत के हेलमेट बाजार में बढ़ती मांग के बीच मजबूत विकास दर्ज कर रही है। भारतीय उपभोक्ता अब सुरक्षा के साथ-साथ स्टाइल, तकनीक, आराम और किफायती कीमत को भी तेजी से प्राथमिकता दे रहे हैं।

आफ्टरमार्केट कारोबार कंपनी के आफ्टरमार्केट कारोबार में वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान साल-दर-साल 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, Steelbird ने अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच पैनियर बॉक्स सहित 56.21 लाख हेलमेट का उत्पादन किया है। महत्वपूर्ण त्योहारी सीजन अभी शुरू होना बाकी है, ऐसे में कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 में रिकॉर्ड 1.20 करोड़ हेलमेट का उत्पादन करने का भरोसा है।

पैनियर बॉक्स का उत्पादन वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में 56.21 लाख हेलमेट एवं पैनियर बॉक्स का उत्पादन Steelbird की मजबूत विनिर्माण क्षमता और बाजार में बनी मजबूत मांग को दर्शाता है। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ यह गति और तेज होगी। भारतीय दोपहिया और ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट के लिए त्योहारी सीजन पारंपरिक रूप से एक महत्वपूर्ण अवधि रहा है।

कंपनी की वृद्धि में तेजी से विस्तार कर रहा आफ्टरमार्केट सेगमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जहां बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं हेलमेट निर्माताओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं। भारतीय दोपहिया बाजार के तेजी से परिपक्व होने के साथ ही राइडर्स अब हेलमेट को केवल अनिवार्य सुरक्षा उपकरण के रूप में नहीं देखते। खरीदारी के दौरान डिजाइन, आराम, फीचर्स, तकनीक और वैल्यू फॉर मनी भी तेजी से महत्वपूर्ण कारक बन रहे हैं।

इनोवेटिव और स्टाइलिश हेलमेट Steelbird लगातार ऐसे इनोवेटिव और स्टाइलिश हेलमेट पेश करके इस बदलाव के अनुरूप अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार कर रही है, जिन्हें भारतीय राइडर्स की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आफ्टरमार्केट के लिए नए उत्पाद पेश करने पर कंपनी के निरंतर फोकस ने उसे उपभोक्ताओं के साथ जुड़ाव मजबूत करने और ऐसे हेलमेट की बढ़ती मांग का लाभ उठाने में मदद की है, जो सुरक्षा के साथ आधुनिक डिजाइन और बेहतर राइडिंग अनुभव प्रदान करते हैं।

Steelbird Hi-Tech India Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजीव कपूर ने कहा, “भारतीय हेलमेट बाजार एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आज का उपभोक्ता अधिक जागरूक है और वह ऐसे हेलमेट की तलाश में है, जो सुरक्षा के साथ स्टाइल, आराम, तकनीक और वैल्यू फॉर मनी भी प्रदान करे।

उपभोक्ता व्यवहार में यह बदलाव विशेष रूप से आफ्टरमार्केट में विकास के महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर रहा है और Steelbird लगातार प्रोडक्ट इनोवेशन के माध्यम से इस ट्रेंड का लाभ उठाने में सफल रही है। हमारे आफ्टरमार्केट कारोबार में साल-दर-साल 30% की वृद्धि हुई है और अप्रैल से सितंबर के बीच हम पहले ही 56.21 लाख हेलमेट एवं पैनियर बॉक्स का उत्पादन कर चुके हैं। त्योहारी सीजन अभी हमारे सामने है और हमें पूरा विश्वास है कि इस वित्त वर्ष में हम 1.20 करोड़ हेलमेट का उत्पादन करेंगे।”

राइडर की जरूरतें उन्होंने आगे कहा, “हमारी वृद्धि इस बात से गहराई से जुड़ी है कि हम आज के राइडर की जरूरतों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। हम भारतीय बाजार के लिए प्रासंगिक इनोवेटिव उत्पादों और डिजाइनों में निवेश जारी रखेंगे, साथ ही सुरक्षा और गुणवत्ता पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे। आगामी त्योहारी सीजन से बाजार को और गति मिलने की उम्मीद है और हम बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा उद्देश्य हेलमेट को अधिक आकर्षक और तकनीकी रूप से प्रासंगिक बनाना है, बिना इसके मूल उद्देश्य—राइडर्स की सुरक्षा—से किसी भी तरह का समझौता किए।”

अपने उत्पादों की रणनीति के साथ-साथ Steelbird देशभर में अपनी रिटेल मौजूदगी को भी तेजी से मजबूत कर रही है। कंपनी का एक्सक्लूसिव Steelbird Rider Shopee नेटवर्क 390 आउटलेट्स तक पहुंच गया है, जिससे प्रमुख बाजारों में उपभोक्ताओं तक कंपनी के उत्पादों की पहुंच और मजबूत हुई है। Steelbird ने इस नेटवर्क को बढ़ाकर 1,000 Rider Shopee आउटलेट्स तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

इससे कंपनी का सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ाव और मजबूत होगा तथा राइडर्स को समर्पित रिटेल स्पेस के माध्यम से हेलमेट और राइडिंग प्रोडक्ट्स की व्यापक रेंज उपलब्ध हो सकेगी। कंपनी का मानना है कि मजबूत आफ्टरमार्केट अवसर, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं, निरंतर प्रोडक्ट इनोवेशन, विस्तारित रिटेल नेटवर्क और आगामी त्योहारी सीजन आने वाले महीनों में विकास के प्रमुख आधार बने रहेंगे।