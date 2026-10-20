रात में ड्राइविंग को सेफ बनाएगें स्मार्ट हेडलाइट्स, जानें कैसे काम करती है एडैप्टिव ड्राइविंग बीम तकनीक?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। रात के समय हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए सामने से आने वाली कार की तेज हेडलाइट कई बार ड्राइवर के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। अचानक आंखों पर तेज रोशनी पड़ने से कुछ पल के लिए सड़क दिखाई देना मुश्किल हो सकता है। इस समस्या को कम करने के लिए अमेरिकी कारों में अब एडैप्टिव ड्राइविंग बीम (ADB) यानी स्मार्ट हेडलाइट तकनीक को शामिल किया जा रहा है। यह तकनीक सामने से आने वाले वाहनों की स्थिति के अनुसार रोशनी को कंट्रोल कर सकती है, जिससे रात में ड्राइविंग अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है।

1. क्या है एडैप्टिव ड्राइविंग बीम (ADB) तकनीक? एडैप्टिव ड्राइविंग बीम एक आधुनिक हेडलाइट तकनीक है, जिसे रात में गाड़ी चलाते समय बेहतर दृश्यता देने और सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों पर तेज रोशनी पड़ने से बचाने के लिए विकसित किया गया है। पारंपरिक हेडलाइट की तरह पूरी रोशनी को एक समान रखने के बजाय यह सिस्टम सड़क और सामने मौजूद वाहनों की स्थिति के अनुसार प्रकाश को कंट्रोल करता है। इस तकनीक में कार की हेडलाइट को इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि सामने से वाहन आने पर उसकी दिशा में पड़ने वाली रोशनी को कम या बंद किया जा सके। इससे ड्राइवर को सड़क देखने के लिए पर्याप्त रोशनी मिलती रहती है, जबकि सामने वाले वाहन के ड्राइवर को तेज चमक से होने वाली परेशानी कम हो सकती है।

2. रात में ड्राइविंग के दौरान क्यों जरूरी है स्मार्ट हेडलाइट? रात के अंधेरे में हाईवे पर ड्राइविंग करते समय सामने से आने वाली कार की तेज रोशनी आंखों पर पड़ना एक गंभीर समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में ड्राइवर को कुछ पलों के लिए सड़क पर मौजूद दूसरी गाड़ियों, मोड़ या बाकी चीजों को देखने में परेशानी हो सकती है।

अमेरिकी फेडरल हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक, केवल 25 प्रतिशत ड्राइविंग रात में होती है, लेकिन सड़क हादसों में होने वाली सर्वाधिक मौतों में से लगभग आधी रात के अंधेरे में होती हैं। यह आंकड़ा रात में बेहतर दृश्यता और सुरक्षित ड्राइविंग तकनीकों के महत्व को दर्शाता है।

ऐसे में एडैप्टिव ड्राइविंग बीम जैसी तकनीक सामने वाले वाहन की ओर जाने वाली रोशनी को कंट्रोल करके ड्राइवर को सड़क देखने में मदद कर सकती है। हालांकि, यह तकनीक सड़क हादसों को पूरी तरह खत्म करने की गारंटी नहीं देती।

3. कैसे काम करती है स्मार्ट हेडलाइट तकनीक? एडैप्टिव ड्राइविंग बीम सिस्टम में कई सेल्फ-कंट्रोल LED लाइट्स लगी होती हैं। ये लाइट्स कैमरे, जीपीएस, स्टीयरिंग सेंसर और एक्सेलेरोमीटर से मिलने वाले डेटा के आधार पर काम करती हैं। सिस्टम इन जानकारियों का इस्तेमाल करके सड़क पर वाहन की स्थिति और दिशा को समझने में मदद करता है।

जब सामने से कोई वाहन आता है, तो यह सिस्टम हेडलाइट की रोशनी को जरूरत के अनुसार कम या अलग कर सकता है। इसका उद्देश्य सामने वाले ड्राइवर की आंखों पर सीधे तेज रोशनी पड़ने से रोकना है। इस दौरान सड़क का बाकी हिस्सा रोशन रह सकता है, जिससे ड्राइवर को आगे की सड़क देखने में मदद मिलती है।

4. सामने से वाहन आने पर कैसे बदलती है रोशनी? स्मार्ट हेडलाइट तकनीक की सबसे अहम खासियत यह है कि सामने से वाहन आने पर पूरी हेडलाइट बंद करने की जरूरत नहीं होती। सिस्टम सामने वाले वाहन की दिशा में पड़ने वाली रोशनी को चुनिंदा तरीके से कम कर सकता है।

इसका फायदा यह है कि ड्राइवर को सड़क के दूसरे हिस्सों में पर्याप्त रोशनी मिलती रहती है। साथ ही, सामने से आने वाले वाहन के ड्राइवर को तेज चमक से होने वाली परेशानी कम हो सकती है। घुमावदार सड़कों और हाईवे पर यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, जहां रात में स्पष्ट दृश्यता बनाए रखना जरूरी होता है।

5. सड़क हादसों को कम करने में कितनी मददगार यह तकनीक? रात में ड्राइविंग के दौरान बेहतर दृश्यता सड़क सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामने से आने वाली हेडलाइट की तेज रोशनी के कारण ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है और सड़क देखने में अस्थायी परेशानी हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में ADB तकनीक ड्राइवर को सामने की सड़क देखने में मदद कर सकती है।

रिपोर्ट में उद्धृत अमेरिकी शोध संस्थान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी के सीनियर रिसर्च इंजीनियर मैथ्यू ब्रैम्बलेट के अनुसार, ऑटोमोबाइल जगत में यह बदलाव महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उनके मुताबिक, सड़क हादसों में होने वाली मौतों में से बड़ी संख्या रात के अंधेरे में होती है और बेहतर हेडलाइट तकनीक इस समस्या को कम करने में मदद कर सकती है।

हालांकि, सड़क सुरक्षा केवल हेडलाइट पर निर्भर नहीं करती। ड्राइविंग की गति, सड़क की स्थिति और ड्राइवर की सतर्कता भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए स्मार्ट हेडलाइट को सुरक्षा बढ़ाने वाली तकनीक के रूप में देखना चाहिए, न कि हादसों से पूरी तरह बचाव के उपाय के रूप में।

6. अमेरिका में स्मार्ट हेडलाइट तकनीक को मिल रहा बढ़ावा रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में एडैप्टिव ड्राइविंग बीम तकनीक को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस तकनीक का उद्देश्य रात में सड़क पर बेहतर रोशनी उपलब्ध कराना और सामने से आने वाले वाहनों के ड्राइवरों को तेज चमक से बचाना है।

यह तकनीक पारंपरिक हेडलाइट सिस्टम से अलग है, क्योंकि इसमें रोशनी को सड़क की परिस्थितियों के अनुसार कंट्रोल किया जा सकता है। इससे रात में ड्राइविंग के दौरान दृश्यता और आराम बेहतर बनाने की संभावना है। 7. किन कारों में मिल रही है स्मार्ट हेडलाइट सुविधा? रिपोर्ट के अनुसार, प्रीमियम और नई पीढ़ी की कारों में यह तकनीक सबसे पहले अपनाई जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता रिवियन ने अपने नए R2 SUV सहित पूरे लाइनअप में एडैप्टिव ड्राइविंग बीम तकनीक देने की जानकारी दी है। इस तरह की तकनीक को नए वाहनों में शामिल करना कार कंपनियों के लिए सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है।

इसके अलावा, टेस्ला के कई मॉडल में यह फीचर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उपलब्ध है। रिपोर्ट में ऑडी की 2027 Q5 SUV और वॉल्वो की 2027 EX60 मॉडल में भी इस सुविधा को दिए जाने का उल्लेख किया गया है।

मर्सिडीज-बेंज मई 2027 में आने वाली अपनी एस-क्लास में भी इसे आधुनिक रूप में ला सकती है। इसके अलावा, भविष्य में इस तकनीक के साथ जीपीएस आधारित सड़क नेविगेशन और पैदल यात्रियों के लिए विशेष संकेत जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा सकती हैं।

8. क्या स्मार्ट हेडलाइट कारों का भविष्य बदल देगी? स्मार्ट हेडलाइट तकनीक रात में ड्राइविंग को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसकी मदद से सड़क पर पर्याप्त रोशनी बनाए रखते हुए सामने से आने वाले वाहन के ड्राइवर की आंखों पर पड़ने वाली तेज चमक को कम किया जा सकता है।

जैसे-जैसे कारों में कैमरा, सेंसर और सॉफ्टवेयर आधारित सुविधाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे हेडलाइट सिस्टम भी अधिक स्मार्ट होते जा रहे हैं। हालांकि, इस तकनीक का वास्तविक फायदा वाहन में इसके क्रियान्वयन और सड़क की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।