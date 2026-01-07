Skoda Kylaq को खरीदना हो गया महंगा, नए साल से कितनी बढ़ गई कीमत

Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:00 PM (IST)

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में Skoda की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से नए साल के शुरू में ही अपनी कारों की कीमत को बढ़ाया गया है। कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में आने वाली Skoda Kylaq की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है। अब इसके किस वेरिएंट को किस कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Skoda Kylaq की कीमत में हुई बढ़ोतरी

    स्‍कोडा की ओर से भारत में कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Skoda Kylaq को ऑफर किया जाता है। जनवरी 2026 में निर्माता की ओर से अपनी गाड़ी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है।

    कितनी बढ़ी कीमत

    जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी की कीमत में 19 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इस एसयूवी के अलग अलग वेरिएंट्स पर कीमत में अलग अलग बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमत को तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।

    बेस वरिएंट की कीमत में कितनी हुई बढ़ोतरी

    निर्माता की ओर से बेस वेरिएंट के तौर पर Classic को ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट की कीमत में चार हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी से पहले इसे 7.55 लाख रुपये में ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपये हो गई है।

    टॉप वेरिएंट की कीमत में कितनी हुई बढ़ोतरी

    स्‍कोडा की ओर से काइलैक के टॉप वेरिएंट के तौर पर Prestige को ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट की कीमत में सबसे ज्‍यादा 19 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी से पहले इसे 12.80 लाख रुपये में ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपये हो गई है।

    बाकी वेरिएंट्स की कीमत में कितनी बढ़ोतरी

    एसयूवी के अन्‍य वेरिएंट्स Signature की कीमत में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। प्रेस्‍टीज 1.0 वेरिएंट की कीमत में 15 हजार रुपये, सिग्‍नेचर 1.0 एटी की कीमत में 10 हजार रुपये, सिग्‍नेचर प्‍लस 1.0 एटी की कीमत में भी 10 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।

    किनसे है मुकाबला

    स्‍कोडा की ओर से काइलैक को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Kia Sonet, Kia Syros, Hyundai Venue जैसी एसयूवी के साथ होता है।