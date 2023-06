Skoda ने Kushaq Lava Blue Edition को भारत में चुपके से किया बंद! क्या है इसके पीछे की वजह

कंपनी ने Skoda Kushaq के इस एडीशन को भारत में अपनी आधिकारिक वेबसाइट से अनलिस्ट कर दिया है। बेशक Kushaq Lava Blue Edition एक जबरदस्त परफॉर्मेंस और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वाली कार है लेकिन भारतीय बाजार में इसको ज्यादा ग्राहकों द्वारा पसंद नहीं किया गया था। इसे भारतीय बाजार में 13 अप्रैल 2023 को 17.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था।

Skoda India has silently delisted the Lava Blue Edition of its Kushaq SUV

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Skoda India ने चुपचाप अपनी Kushaq SUV के Lava Blue Edition को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। आपको बता दें कि Skoda Kushaq Lava Blue Edition को भारतीय बाजार में 13 अप्रैल 2023 को 17.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। वहीं, इस एसयूवी का एएमटी वेरिएंट 19.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होता है। Kushaq Lava Blue Edition का एक्सटीरियर कुशाक लावा ब्लू एडिशन केवल एक ही एक्सटीरियर कलर ऑप्शन लावा ब्लू में उपलब्ध था। इसमें किए गए अन्य बाहरी बदलावों की बात करें तो ये कार स्कोडा लोगो के साथ पडल लैंप, फ्रंट ग्रिल, दरवाजे के हैंडल और ट्रंक पर क्रोम फिनिश व बी-पिलर्स पर 'एडिशन' बैजिंग के साथ पेश की गई थी। वहीं, इसके केबिन में स्कोडा कुशाक लावा ब्लू एडिशन कुशन पिलो और स्कफ प्लेटों पर 'एडिशन' बैज दिए गए हैं। Kushaq Lava Blue Edition की स्पेसिफिकेशन स्कोडा कुशाक लावा ब्लू एडिशन में परफॉर्मेंस के लिए 1.5-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 146 एचपी की अधिकतम पावर और 250 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। ये इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। आपको बता दें कि इस एडीशन में पेश किया जाने वाला इंजन पहले मॉडल की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ-साथ बीएस6 अनुरूप था। क्या है बंद होने की वजह? बेशक Kushaq Lava Blue Edition एक जबरदस्त परफॉर्मेंस और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वाली कार है, लेकिन भारतीय बाजार में इसको ज्यादा ग्राहकों द्वारा पसंद नहीं किया गया। संभावित रूप से यही सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी ने Skoda Kushaq के इस एडीशन को भारत में अपनी आधिकारिक वेबसाइट से अनलिस्ट कर दिया है।

Edited By: Rammohan Mishra