अगले महीने आने वाली है Royal Enfield ये धांसू बाइक, 350 सीसी सेगमेंट में अपना दबदबा बनाने को तैयार

बुलेट 350 स्पोक व्हील पर चलेगी और फ्रंट में पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे डुअल शॉक एब्जॉर्बर से लैस होगी। ब्रेकिंग सेटअप में फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम शामिल होने की उम्मीद है। इसे फाइव-स्पीड के गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा। इसे सिंगल-चैनल ABS सिस्टम हैलोजन हेडलैंप और टेल लैंप ट्यूब टायर के साथ वायर-स्पोक व्हील्स और इसी तरह से आगे और पीछे डिस्क ब्रेक के साथ पेश किया जाएगा।

Royal Enfield to launch Bullet 350 bike next month

Your browser does not support the audio element.