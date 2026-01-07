Language
    Royal Enfield Bullet 350 हुई महंगी, यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:29 PM (IST)

    रॉयल एनफील्ड ने अपनी आइकॉनिक Royal Enfield Bullet 350 की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब इसके सभी वेरिएंट महंगे हो गए हैं, शुरुआती कीमत ₹1,63,78 ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Royal Enfield Bullet 350 की कीमतों में बढ़ोतरी हुई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। रॉयल एनफील्ड ने अपनी सबसे लंबे समय से चल रही और आइकॉनिक बाइक Royal Enfield Bullet 350 की कीमतों में इजाफा कर दिया है। Bullet 350 भारत में दशकों से पसंद की जाने वाली बाइक रही है और अब इसके सभी वेरिएंट पहले से थोड़े महंगे हो गए हैं। नई कीमतों के अनुसार Bullet 350 की शुरुआती कीमत अब 1,63,783 रुपये हो गई है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत अब 2,04,434 रुपये तक पहुंच गई है।

    Royal Enfield Bullet 350 की नई कीमतें

    Royal Enfield Bullet 350 वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत कीमत में बढ़ोतरी
    बटालियन ब्लैक ₹ 1,62,161 ₹ 1,63,783 ₹ 1,622
    मिलिट्री ब्लैक ₹ 1,62,795 ₹ 1,64,423 ₹ 1,628
    मिलिट्री रेड ₹ 1,62,795 ₹ 1,64,424 ₹ 1,629
    स्टैंडर्ड ब्लैक / स्टैंडर्ड मैरून ₹ 1,85,187 ₹ 1,87,038 ₹ 1,851
    ब्लैक गोल्ड ₹ 2,02,409 ₹ 2,04,434 ₹ 2,025

    Royal Enfield Bullet 350 का इंजन

    Bullet 350 में नया 349cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक, यह इंजन लो-RPM पर बेहतर टॉर्क और क्लियर थंप देता है। इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन (EFI) सिस्टम मिलता है और यह E20 पेट्रोल को सपोर्ट करती है। गियरबॉक्स 5-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश यूनिट है, जबकि क्लच वेट मल्टी-प्लेट दिया गया है।

    विवरण Royal Enfield Bullet 350 कीस्पेसिफिकेशन
    इंजन टाइप सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड
    इंजन क्षमता 349cc
    बोर × स्ट्रोक 72 mm × 85.8 mm
    कंप्रेशन रेशियो 9.5:1
    अधिकतम पावर 20.2 bhp @ 6100 rpm
    अधिकतम टॉर्क 27 Nm @ 4000 rpm
    फ्यूल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन (EFI)
    फ्यूल टाइप पेट्रोल (E20 तक सपोर्ट)
    गियरबॉक्स 5-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश
    क्लच वेट मल्टी-प्लेट
    इंजन स्टार्ट इलेक्ट्रिक

    चेसिस, सस्पेंशन और राइडिंग

    Bullet 350 में ट्विन डाउन्‍ट्यूब स्पाइन फ्रेम दिया गया है। फ्रंट में 41mm टेलीस्कोपिक फोर्क्स (130mm ट्रैवल) दिया गया है। इसके रियर में रियर में 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। यह सेटअप बाइक को स्टेबल और कॉन्फिडेंट राइडिंग कैरेक्टर देता है।

    सेफ्टी के लिए Bullet 350 में डुअल-चैनल ABS दिया गया है। इसके फ्रंट में 300mm डिस्क ब्रेक (ट्विन पिस्टन कैलिपर) और रियर में 270mm डिस्क ब्रेक (सिंगल पिस्टन कैलिपर) दिया गया है।

    फीचर्स और इलेक्ट्रिकल्स

    Bullet 350 में क्लासिक लुक के साथ मॉडर्न टच दिया गया है। इसमें नया डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें हैलोजन हेडलैंप (H4 60/55W) और 12V, 8Ah मेंटेनेंस-फ्री बैटरी मिलती है। नए रोटरी स्विच क्यूब्स और बेहतर सीट कम्फर्ट भी मिलता है।