डिजाइन के बारे में बात की जाए तो SF90 के XX वेरिएंट में विशिष्ट फ्रंट फेशिया वेंटेड फेंडर यूनिट लाइट-स्ट्रिप टेल लाइट और फिक्स्ड रियर विंग्स दिए गए हैं। इसके फिक्स्ड रियर विंग काफी नोटेबल हैं क्योंकि ये 1990 के दशक के F50 के बाद रोड-लीगल फेरारी पर पहली बार देखे जाएंगे। आइए Road-legal Ferrari SF90 XX Stradale और Spider के बारे में जान लेते हैं।

Road legal Ferrari SF90 XX Stradale and Spider unveiled check details

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इटालियन सुपरकार मार्के Ferrari ने road-legal Ferrari SF90 XX Stradale (coupe) और Spider (convertible) से पर्दा उठा लिया है। ये ट्वीन SF90 सुपरकार के विशेष संस्करण हैं जिन पर 'XX' प्रयोगात्मक टैग लगाया गया है। दिलचस्प बात ये है कि XX बैज परंपरागत रूप से एक्सट्रीम ट्रैक-ओनली मॉडल के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन इन दो मॉडलों के साथ ये अब पहली बार सड़कों पर आ रही है। दोनों मॉडलों का प्रोडक्शन सीमित संख्या में होने वाला है। कंपनी SF90 XX Stradale की कुल 799 यूनिट और SF90 XX Spider की 599 यूनिट का प्रोडक्शन करने वाली है। आइए, इनके बारे में सामने आई सभी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। डिजाइन डिजाइन के बारे में बात की जाए तो SF90 के XX वेरिएंट में विशिष्ट फ्रंट फेशिया, वेंटेड फेंडर, यूनिट लाइट-स्ट्रिप टेल लाइट और फिक्स्ड रियर विंग्स दिए गए हैं। इसके फिक्स्ड रियर विंग काफी नोटेबल हैं, क्योंकि ये 1990 के दशक के F50 के बाद रोड-लीगल फेरारी पर पहली बार देखे जाएंगे। एयरोडायनेमिकली बेहतर बनाने के लिए कार के नीचे, हुड में नलिकाओं के माध्यम से और नए रियर विंग के साथ-साथ मौजूदा एक्टिव विंग के माध्यम से हवा का गुजरेगी। इस वजह से स्टैंडर्ड SF90 की तुलना में इसके डाउनफोर्स में काफी वृद्धि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्ट्रैडेल कूप को €770,000 (लगभग 6.90 करोड़ रुपये) और स्पाइडर को €850,000 (लगभग 7.61 करोड़ रुपये) की शुरुआती कीमत पर सभी लॉयल फेरारी एस्टांस को बेच दिया गया है। इंजन पावरट्रेन के संदर्भ में, SF90 XX मॉडल 4.0-लीटर ट्रिपल-मोटर हाइब्रिड V8 से लैस हैं। इस पावरट्रेन को 30 एचपी का बूस्ट मिला है, जिससे कुल आउटपुट 986 एचपी से बढ़कर 1,016 एचपी हो गया है। SF90 XX के इलेक्ट्रिक मोटरों में फेरारी के फॉर्मूला 1 प्रोग्राम से प्राप्त एक 'extra boost' प्रणाली दी गई है। इस अतिरिक्त बूस्ट के साथ, SF90 XX केवल 2.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और 4.2 सेकंड में उस गति को दोगुना कर सकती है।

Edited By: Rammohan Mishra