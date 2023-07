Ultraviolette F77 को टक्कर देने आ रही है ये स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक बाइक, डिजाइन पेटेंट हुआ फाइल

भारत में एक और स्पोर्ट इलेक्ट्रिक बाइक के लिए एक स्टॉर्ट-अप कंपनी ने डिजाइन पेटेंट दायर किया है। हालांकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कब लॉन्च होगी रेंज कितना देगी कौन सा बैटरी पैक लगा हुआ है और इसकी कीमतें कितनी होगी? इसके बारे में कंपनी की ओर सी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जल्द कुछ नया घोषणा करने वाली है।

Raptee Filled Design Patent For Electric Bike

Your browser does not support the audio element.