Range Rover Velar की बुकिंग शुरू, सितंबर से डिलीवरी के लिए उपलब्ध होगी ये लग्जरी एसयूवी

Range Rover Velar की भारत में बुकिंग शुरू कर दी गई है। इस लग्जरी एसयूवी को एक नए ग्रिल अप-फ्रंट के साथ अपडेट किया गया है जो नए पिक्सेल एलईडी हेडलाइट्स और डायनामिक बेंड लाइटिंग द्वार कॉम्प्लीमेंटेड है। JLR में दो नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं। वहीं इसके डैशबोर्ड के साथ 11.4-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम को कर्व्ड डिजाइन दिया गया है।

Range Rover Velar bookings open deliveries to begin from September

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। JLR ने घोषणा की है कि भारत में Range Rover Velar की बुकिंग शुरू कर दी गई है। नई रेंज रोवर वेलार दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ डायनेमिक एचएसई में उपलब्ध है। इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 246 बीएचपी की पावर और 365 एनएम टॉर्क देता है। वहीं, दूसरा 2.0-लीटर इंजीनियम डीजल इंजन है, जो 201 बीएचपी की पावर और 420 एनएम टॉर्क देता है। जेएलआर ने अभी तक इसकी कीमतों की घोषणा नहीं की है, लेकिन वेलार का मुकाबला Porsche Macan और Jaguar F Pace से होने वाला है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। Range Rover Velar का डिजाइन इस लग्जरी एसयूवी को एक नए ग्रिल अप-फ्रंट के साथ अपडेट किया गया है, जो नए पिक्सेल एलईडी हेडलाइट्स और डायनामिक बेंड लाइटिंग द्वार कॉम्प्लीमेंटेड है। JLR में दो नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं। इंटीरियर के लिए डीप गार्नेट और कैरवे कलरवेज के साथ मेटैलिक वैरेसिन ब्लू और प्रीमियम मेटैलिक जेडर ग्रे है। Range Rover Velar का इंटीरियर इसके डैशबोर्ड के साथ 11.4-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम को कर्व्ड डिजाइन दिया गया है। वेलार के साथ आने वाले नॉइस कैंसिलेशन फीचर कार के इंटीरियर में लग्जरी को और बढ़ा दिया है। ये फीचर बाहरी शोर को कम करता है और केबिन को और भी शांत बनाता है। वहीं इसमें एक एयर प्योरीफायर सिस्टम भी दिया गया है, जो पीएम 2.5 फिल्टरेशन और CO2 मैनेजमेंट के साथ आती। अन्य फीचर्स की बात करें तो Apple CarPlay और Android Auto के साथ-साथ एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। Range Rover Velar में क्या खास? वहीं, वेलार इलेक्ट्रॉनिक एयर सस्पेंशन के साथ आती है और ये एसयूवी से बाहर निकलते या प्रवेश करते समय सवारी की ऊंचाई को 40 मिमी तक बढ़ा या घटा सकता है। इससे रहने वालों के लिए प्रवेश और निकास आसान हो जाता है। लैंड रोवर होने के नाते, रेंज रोवर टेरेन रिस्पांस 2 सिस्टम के साथ आती है, जो ड्राइवर को ड्राइविंग वातावरण के अनुरूप वाहन सेटिंग्स को समायोजित करने की अनुमति देता है। साथ ही इसमें इको, कम्फर्ट, ग्रास-ग्रेवल-स्नो, मड-रट्स, सैंड, डायनामिक और ऑटोमैटिक ड्राइव मोड दिए गए हैं।

Edited By: Rammohan Mishra