दिवाली तक नई कार खरीदने का प्लान? होंडा एलिवेट का कर सकते हैं इंतजार; जानें क्यों

होंडा एलिवेट कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं जहां एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं। इनमें लेन-वॉच कैमरा और बड़े फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा एसयूवी में एक वायरलेस फोन चार्जर होंडा कनेक्ट ऐप मिलता है जो मालिक को अपने स्मार्टवॉच या स्मार्टफोन एडीएएस होंडा सेंसिंग तकनीक और केबिन में अपमार्केट लेदर ट्रिम्स से विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करने की अनुमति देता है।

Know Why should We Wait For Honda Elevate?

