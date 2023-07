Top Bike Sales in June 2023: नई बाइक खरीदने का प्लान? पिछले महीने खूब बिकीं ये मोटरसाइकिलें

पिछले महीने एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर बिक्री चार्ट में टॉप पर रही। हालांकि बिक्री सालाना 12.03 प्रतिशत गिरकर 238340 इकाई हो गई जो जून 2022 में बेची गई 270923 इकाइयों से कम थी। यह 32583 इकाइयों की मात्रा में गिरावट थी। देश में इस बाइक को हर महीने सबसे अधिक खरीदा जाता है। आइये जानते हैं पिछले महीने बिकने वाली टॉप 5 बाइक्स की लिस्ट। (जागरण फोटो)

These motorcycles sold a lot last month June 2023

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। अगर आप भी नई मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपके घर देश की सबसे लोकप्रिय बाइक आए तो आप सही जगह पर हैं। क्योंकि इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं उन बाइक्स के बारे में जिनको साल 2023 में सबसे अधिक खरीदा गया है। हीरो स्प्लेंडर पिछले महीने एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर बिक्री चार्ट में टॉप पर रही। हालांकि, बिक्री सालाना 12.03 प्रतिशत गिरकर 2,38,340 इकाई हो गई, जो जून 2022 में बेची गई 2,70,923 इकाइयों से कम थी। यह 32,583 इकाइयों की मात्रा में गिरावट थी। देश में इस बाइक को हर महीने सबसे अधिक खरीदा जाता है। होंडा शाइन सेल्स के मामले में होंडा शाइन दूसरे नंबर पर है, जिसकी बिक्री साल-दर-साल 4.74 प्रतिशत बढ़कर 1,31,920 इकाई हो गई, जो जून 2022 में बेची गई 1,25,947 इकाइयों से अधिक थी। 2023 सीबी शाइन को अभी भारत में लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ अपडेटेड फीचर्स हैं और अब यह बीएस6 स्टेज 2 को सपोर्ट करता है। होंडा एक्टिवा तीसरे नंबर पर होंडा एक्टिवा है। पिछले कुछ महीनों में बिक्री कमजोर रही है। जून 2023 में एक्टिवा की बिक्री 29.01 प्रतिशत कम होकर 1,30,830 इकाई रह गई। यह जून 2022 में बेची गई 1,84,305 इकाइयों के मुकाबले थी। वर्तमान में इस सूची में इसकी हिस्सेदारी 14.22 प्रतिशत है। मई 2023 में बेची गई 2,03,365 इकाइयों की तुलना में MoM की बिक्री में भी काफी गिरावट आई। इसके बावजूद अगर स्कूटी की बिक्री की बात करें तो होंडा एक्टिवा सबसे टॉप पर है। बजाज पल्सर बजाज पल्सर चौथे नंबर पर रही। जून 2023 में बिक्री 28.05 प्रतिशत बढ़कर 1,07,208 इकाई हो गई। यह जून 2022 में बेची गई 83,723 इकाइयों की तुलना में 23,485 इकाइयों की मात्रा वृद्धि थी। मतलब ये कि पीछले महीने बजाज पल्सर को अच्छा-खासा मार्केट से रिस्पॉन्स मिला है। एचएफ डीलक्स जून 2023 में एचएफ डीलक्स 21.10 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 89,275 इकाइयों पर पहुंच गई। जून 2022 में बेची गई 1,13,155 इकाइयों की तुलना में यह 23,880 यूनिट वॉल्यूम की गिरावट थी। 2023 एचएफ डीलक्स को जून 2023 में लॉन्च किया गया था। कीमतें अब किक वेरिएंट के लिए 60,760 रुपये और सेल्फ-स्टार्ट वेरिएंट के लिए 66,408 रुपये से शुरू करें।

Edited By: Atul Yadav