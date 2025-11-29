Paytm फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने खरीदी Tesla Model Y, टेस्ला खरीदने वालों की लिस्ट में हुए शामिल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Paytm के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने आखिरकार अपनी पहली Tesla इलेक्ट्रिक कार की डिलीवरी ले ली है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने 9 साल पहले भारत में Tesla Model 3 बुक की थी, जो बाद में कंपनी के लॉन्च टालने के चलते कैंसिल हो गई थी। अब सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में शर्मा को अपनी नई Tesla Model Y लेते हुए बेहद उत्साहित देखा जा सकता है।

Tesla क्लब में शामिल हुए Paytm CEO X (पूर्व ट्विटर) पर Tesla_India द्वारा शेयर की गई तस्वीर में विजय शेखर शर्मा अपनी नई Model Y के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक SUV की डिलीवरी गुरुग्राम स्थित Tesla डीलरशिप से ली है। उनसे पहले महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा भी Tesla Model Y ले चुके हैं। इस तरह हाई-प्रोफाइल भारतीयों की Tesla लिस्ट में विजय शेखर शर्मा का नाम भी जुड़ गया है।

2016 में बुक की थी पहली Tesla 2016 में Tesla ने भारत में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Model 3 के लिए बुकिंग लेना शुरू किया था। उस समय बुकिंग अमाउंट $1,000 (लगभग 70,000 रुपये) रखा गया था। विजय शेखर शर्मा उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने यह कार बुक की थी। उनके साथ कई अन्य यूनिकॉर्न फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स महेश मूर्ति (वेंचर कैपिटलिस्ट), विशाल गोंडल (GOQii के संस्थापक) और सुजयथ अली (Voonik के सह-संस्थापक) —ने भी Model 3 बुक की थी। लेकिन बाद में Tesla ने भारत लॉन्च को अनिश्चित समय के लिए टाल दिया। इससे निराश होकर अधिकांश लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी और कंपनी ने सभी को पूरा रिफंड वापस किया।