Ola S1 Air को मिलेगी नियोन पेंट स्कीम, Bhavish Aggarwal ने नए कलर के साथ शेयर किया वीडियो

Ola Electric के MD और CEO भाविश अग्रवाल ने एक नवीनतम टीजर में एस1 एयर को चमकीले नियॉन कलर स्कीम में पेश किया है। कंपनी 28 जुलाई को एक कार्यक्रम की मेजबानी करेगी और इस दौरान ब्रांड भारतीय बाजार में अपना सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Air लॉन्च कर सकती है। लॉन्च के साथ ही S1 Air उस लाइनअप में शामिल हो जाएगा जिसमें S1 और S1 Pro हैं।

Ola S1 Air teased in a new Neon Green colour scheme

Your browser does not support the audio element.