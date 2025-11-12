नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को कम करने की कोशिश, Grap-3 लागू होने के बाद इन वाहनों पर लगा प्रतिबंध
उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण CAQM ने नोएडा में GRAP-3 लागू किया है। इसके तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है, साथ ही निर्माण कार्य और स्टोन क्रशर भी बंद रहेंगे। नोएडा प्राधिकरण ने नियमों का पालन करने का आदेश दिया है, उल्लंघन करने पर जुर्माने की चेतावनी दी है। वर्तमान में नोएडा का AQI 400 के आसपास है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों प्रदूषण से AQI बेहद खराब हो गया है। जिस कारण CAQM की ओर से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों को कुछ खास तरह के वाहनों पर भी लगाया गया है। जिसकी जानकारी नोएडा प्राधिकरण की ओर से भी दी गई है। नोएडा में किस तरह के वाहनों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
लगाया गया बैन
नोएडा प्राधिकरण की ओर से कुछ खास वाहनों पर अस्थाई तौर पर बैन लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए प्रशासन की ओर से प्रेस रिलीज को जारी किया गया है। जिसमें यह जानकारी दी गई है।
क्या दी जानकारी
प्राधिकरण की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसके बताया गया है कि Commission for Air Quality Management (CAQM) आयोग द्वारा दिनांक 11.10.2025 को दिल्ली एन०सी०आर० एवं आस-पास के क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण एवं खराब AQI के कारण Graded Response Action Plan (GRAP) Stage-III लागू कर दी गई है। GRAP Stage-III के अन्तर्गत वायु प्रदूषण को नियंत्रण हेतु निम्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है:-
नोएडा क्षेत्र में मेट्रो रेल, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर से सम्बन्धित योजना के अतिरिक्त अन्य निर्माणधीन गतिविधियाँ बंद रहेंगी।
नोएडा क्षेत्र में आवागमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहन BS-III पेट्रोल एवं BS-IV डीजल 4 व्हीकल वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे।
नोएडा क्षेत्र में संचालित RMC Plant प्रतिबन्धित रहेगा।
नोएडा क्षेत्र में संचालित Stone Crusher प्रतिबन्धित रहेंगे।
भवनों का Demolition प्रतिबन्धित रहेगा।
अतः समस्त नोएडा वासियों, संस्थाओं एवं नोएडा क्षेत्र में कार्य करने वाली एजेन्सियों को निर्देशित किया जाता है कि GRAP -3 के अन्तर्गत आने वाली समस्त गाइडलाइन्स एवं CAQM द्वारा जारी गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करना सुनिश्चित करें अन्यथा नोएडा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
कितना है AQI
नोएडा उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर होने के साथ ही एनसीआर का भी प्रमुख केंद्र है। इस कारण नोएडा में बड़ी संख्या में वाहनों का उपयोग किया जाता है। जिससे बड़ी संख्या में प्रदूषण होता है। खबर लिखे जाने के समय नोएडा का AQI 400 के आस पास चल रहा है।
Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) द्वारा दिनांक 11.10.2025 को दिल्ली-NCR एवं आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण व खराब AQI को देखते हुए Graded Response Action Plan (GRAP) Stage-III लागू किया गया है।— NOIDA Authority (@noida_authority) November 11, 2025
GRAP-III के अंतर्गत नौएडा क्षेत्र में निम्न गतिविधियों पर… pic.twitter.com/Qos7gXRlUi
