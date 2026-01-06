Nissan Gravite भारत में 21 जनवरी को होगी पेश, Maruti Ertiga को देगी कड़ी टक्कर

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Nissan Gravite को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आ चुकी है। Nissan India ने पुष्टि की है कि अपनी आने वाली कॉम्पैक्ट MPV Gravite से 21 जनवरी को पर्दा उठाया जाएगा। इसकी फुल प्राइस अनाउंसमेंट मार्च में होने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि Gravite, भारत में 2027 तक आने वाले निसान के तीन नए मॉडलों में से पहला होगा।

Nissan Gravite में क्या है खास? Nissan Gravite में Renault Triber में इस्तेमाल होने वाला CMF-A+ प्लेटफॉर्म दिया जाएगा है। इसका मतलब है कि साइज और बेसिक लेआउट सब-4 मीटर सेगमेंट का होगा। हालांकि, Gravite को Triber से अलग दिखाने के लिए कंपनी ने कई विजुअल बदलाव किए हैं, जिसमें नए LED DRLs, अलग बंपर्स, व्हील डिजाइन, नए कलर ऑप्शन और एक बड़ा फ्रंट ग्रिल शामिल है। ये बदलाव इसे अपनी अलग पहचान देने में मदद करेंगे।

कैसा होगा इंटीरियर? Gravite का इंटीरियर अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें Triber जैसा ही 7-सीटर लेआउट मिलेगा। फर्क कलर स्कीम और ट्रिम पीस में देखने को मिल सकता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, वायरलेस चार्जिंग पैड, कूल्ड ग्लोवबॉक्स जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। यह फीचर्स जो फैमिली के इस्तेमाल के लिए काफी प्रैक्टिकल हैं। इंजन और गियरबॉक्स Gravite में वही 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो Triber में आता है। यह इंजन 72hp की पावर और 96Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT शामिल होंगे। साथ ही, डीलर-फिट CNG किट का विकल्प भी आगे चलकर उपलब्ध हो सकता है।