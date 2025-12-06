Language
    नई Skoda Kushaq जनवरी 2026 में होगी लॉन्च, मिलेंगे पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    स्कोडा अपनी लोकप्रिय मिडसाइज एसयूवी Skoda Kushaq का फेसलिफ्टेड वर्जन जनवरी 2026 में लॉन्च करने वाली है। इसमें नए हेडलैंप्स, फ्रंट ग्रिल और 17-इंच के अ ...और पढ़ें

    Skoda Kushaq Facelift जनवरी 2026 में लॉन्च हो सकती है।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। स्कोडा अपनी पॉपुलर मिडसाइज SUV Skoda Kushaq का फेसलिफ्टेड वर्जन लेकर आने वाली है। कंपनी इसे जनवरी 2026 में लॉन्च करने वाली है। साल 2021 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया है। इसे अब कई बेहतरीन अपडेट के साथ लेकर आया जाएगा। इसके डिजाइन से लेकर फीचर अपग्रेड और नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स तक में बदलाव देखने के लिए मिलेगा।

    नई Skoda Kushaq में क्या-क्या बदलेगा?

    1. इसके बाहरी डिजाइन में कई कॉस्मेटिक अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें नए हेडलैंप्स और बड़े फॉग लैंप्स दिए जा सकते हैं। इसमें बदला हुआ फ्रंट ग्रिल हो सकता है, जिसमें स्लिमर वर्टिकल स्लैट्स हो सकते हैं।
    2. नई कनेक्टेड DRL स्टाइल, बिल्कुल नई Skoda Kodiaq जैसी नई कनेक्टेड DRL स्टाइल, बिल्कुल नई Skoda Kodiaq जैसी चौड़ा और स्क्वायर पैटर्न वाला एयर डैम, नए 17-इंच मैट-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं।
    3. इसके पीछे की तरफ पीछे की तरफ स्लिम टेल-लैंप्स और एक LED लाइट बार मिलने की संभावना है। इसके पीछे की तरफ स्लिम टेल-लैंप्स और एक LED लाइट बार मिलने की संभावना है। इसके रियर बंपर में भी कुछ अपडेट देखने के लिए मिल सकता है।

    नई Skoda Kushaq में कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे?

    फेसलिफ्ट मॉडल के केबिन की पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बड़े बदलाव कन्फर्म हैं। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, नए इंटीरियर ट्रिम और कलर ऑप्शंस दिया जा सकता है। इसके साथ ही और भी कई नए फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा अपडेट Level 2 ADAS देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ 360-डिग्री कैमरा मिलने की भी उम्मीद है।

    नई Skoda Kushaq में कैसा होगा इंजन?

    इसमें पहले की तरह ही इंजन ऑप्शन को दिया जा सकता है। पहले की तरही ही 1.0 TSI इंजन हो सकता हो, जो 115hp और 178Nm जनरेट करेगा। वहीं, इसका 1.5 TSI इंजन 150hp और 250Nm जनरेट करेगा। इसके इंजन 1.0 TSI के लिए नया 8 ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है। इससे स्मूथ गियर शिफ्ट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और CAFE 3 नॉर्म्स को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी। 