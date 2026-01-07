नई Renault Duster में 26 जनवरी को होगी लॉन्च, भारत में लाने से पहले हुई 10 लाख किमी से ज्यादा की टेस्टिंग

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। रेनो भारतीय बाजार में 26 जनवरी 2026 को नई Renault Duster लॉन्च करने वाली है। कंपनी के मुताबिक, इस SUV ने भारत में लॉन्च से पहले 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा की टेस्टिंग पूरी की है। इसकी टेस्टिंग केवल एक देश में नहीं की गई है, बल्कि तीन महाद्वीपों में अलग-अलग और बेहद कठिन परिस्थितियों में की गई। आइए विस्तार में जानते हैं कि New Renault Duster किन खास फीचर्स के साथ आती है?

हर मौसम में की गई टेस्टिंग नई Renault Duster की टेस्टिंग माइनस 23 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड से लेकर 55 डिग्री की भीषण गर्मी तक में की गई। इन हालातों में इंजन, कूलिंग सिस्टम, मैकेनिकल पार्ट्स और ओवरऑल ड्राइवबिलिटी को परखा गया, ताकि किसी भी मौसम में परफॉर्मेंस पर असर न पड़े।

इस ग्लोबल टेस्टिंग का सबसे अहम हिस्सा लेह–लद्दाख में हाई-एल्टीट्यूड ट्रायल का रहा। नई डस्टर ने 18,379 फीट ऊंचे खारदुंग ला तक की ड्राइव पूरी की।

कम ऑक्सीजन वाले माहौल में इन टेस्ट्स के जरिए इंजन की परफॉर्मेंस, पावरट्रेन की स्थिरता, कूलिंग एफिशिएंसी और लंबे समय तक चलने की क्षमता को चेक किया गया।



नई डस्टर को डस्ट टनल, वॉटर-वेडिंग जोन, खड़ी चढ़ाइयों, सब-जीरो क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर कंडीशंस में टेस्ट किया। साथ ही, रोजमर्रा की भारतीय ड्राइविंग को ध्यान में रखते हुए खराब सड़कें, स्पीड ब्रेकर, भारी ट्रैफिक और शहर-हाइवे ड्राइविंग भी टेस्टिंग का हिस्सा रहीं। इन सबका मकसद था बेहतर सीलिंग, थर्मल मैनेजमेंट और लंबे समय तक पार्ट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

भारत में खास तौर पर हुई टेस्टिंग भारत में नई Renault Duster टेस्टिंग पब्लिक रोड्स के साथ-साथ NATRAX, ARAI, GARC और ICAT जैसी स्पेशलाइज्ड टेस्ट फैसिलिटीज में की गई। यहां पर राइड कम्फर्ट, स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग और ड्यूरेबिलिटी पर खास फोकस किया गया, ताकि गाड़ी भारतीय सड़कों के हिसाब से पूरी तरह फिट हो सके।