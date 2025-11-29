नई Kia Seltos टेस्टिंग के दौरान दिखी, भारत में 10 दिसंबर को होगी पेश

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नई जनरेशन Kia Seltos को भारत में 10 दिसंबर 2025 को पेश किया जाएगा। कंपनी इसे साल 2026 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। इसे एक्सटीरियर, इंटीरियर, स्पेस और फीचर्स में बड़े अपडेट मिलने वाले हैं। भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसका टेस्टिंग मॉडल लगातार दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि नई Kia Seltos में क्या कुछ खास मिलने वाला है?

नई Kia Seltos के टेस्टिंग मॉडल में क्या दिखा? कोरिया से आई नई स्पाई शॉट्स में Seltos के टेस्ट म्यूल को एमिशन टेस्टिंग सेटअप के साथ देखा गया। कार के एग्जॉस्ट पर एक बड़ा पाइप जुड़ा हुआ दिखा। बूट स्पेस में जांच उपकरण और सेंसर लगे हुए दिखाई दिए। भारत की तरह दक्षिण कोरिया में भी सख़्त रियल-टाइम ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स लागू होते हैं, जिसके चलते लॉन्च से पहले यह अनिवार्य टेस्टिंग की जा रही है।

कैसा होगा डिजाइन? नई Kia Seltos को मौजूदा मॉडल के मुकाबले काफी बड़ा और ज्यादा स्पेशियस बताया जा रहा है। मौजूदा सेल्टॉस की लंबाई 4,365 mm, चौड़ाई 1,800 mm, ऊंचाई 1,645 mm और व्हीलबेस 2,610 mm है। नई Seltos में अधिक लेगरूम और शोल्डर रूम मिलने की संभावना है। इसमें बॉक्सी और ज्यादा अप राइट प्रोफाइल दिया गया है। दोनों सिरों पर नए बंपर और लाइटिंग अपडेट दिए गए हैं। इसमें नए अलॉय व्हील्स के साथ ही नए कलर ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है। इसमें रूफ रेल और ORVM डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा हो सकता है। कौन-से मिलेंगे नए फीचर्स नई Kia Seltos में कई नए फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा अपडेट होगा 30-इंच Trinity डिस्प्ले, जैसा कि नए Kia Syros में देखा गया है। इसमें 12.3-इंच + 12.3-इंच डुअल स्क्रीन के साथ 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल टचस्क्रीन भी मिल सकती है। कनेक्टिविटी सिस्टम में भी नए फीचर्स जुड़ सकते हैं और सुरक्षा में Level 2 ADAS को और बेहतर किया जा सकता है।