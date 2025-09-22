आज से कम कीमत में मिलेगी आपकी पसंदीदा कार, GST में बदलाव से नवरात्र में कार खरीदना हुआ आसान

GST Rate Cut देश में आज से कार मोटरसाइकिल और स्‍कूटर खरीदने के लिए कम कीमत देनी होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद गाड़ियों की कीमतों में अब हजारों से लाखों रुपये की बचत होगी। देश भर में अब जीएसटी की नई व्‍यवस्‍था के लागू होने के बाद नई गाड़ियों पर कितने फीसदी जीएसटी देनी होगी। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में आज से जीएसटी की नई व्‍यवस्‍था शुरू कर दी गई है जिसके बाद अब कार, मोटरसाइकिल के साथ ही सभी तरह के वाहनों को खरीदने के लिए पहले के मुकाबले कम कीमत देनी हाेगी। इससे लोगों को कितना फायदा होगा। इस खबर में हम आपको बता रहे हैं।

कीमत हुई कम देशभर में आज से कारों और मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्‍योंकि अब जीएसटी की दरों में बदलाव आज से देशभर में लागू हो गया है। किन वाहनों की कीमत हुई कम जीएसटी की नई दरों के लागू होने के बाद 350 सीसी और उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल, स्‍कूटर पर जीएसटी की दर 18 फीसदी हो गई हैं। अभी तक इन पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लिया जाता था।

वहीं 1200 सीसी और उससे कम क्षमता वाली पेट्रोल इंजन वाली कारों पर भी जीएसटी को 28 की जगह 18 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा 1500 सीसी से कम क्षमता वाली डीजल इंजन वाली कारों पर भी जीएसटी कम हो गया है। जिससे इनकी कीमत में भी कमी आ गई है।

इन पर लगा ज्‍यादा टैक्‍स जानकारी के मुताबिक 350 सीसी की क्षमता से ज्‍यादा की मोटरसाइकिल, स्‍कूटर के साथ ही 1200 सीसी से ऊपर की क्षमता वाली पेट्रोल कारों, एसयूवी के साथ ही 1500 सीसी से ज्‍यादा क्षमता वाले इंजन के साथ आने वाली कारों पर सरकार की ओर से 28 की जगह 40 फीसदी जीएसटी लगाने की घोषणा की गई है। जिससे इन सभी की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है।

सरकार ने दी जानकारी सितंबर के शुरू में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। जिसमें सरकार की ओर से इस बात को तय किया गया था कि अब कारों और मोटरसाइकिल के साथ ही सभी तरह के वाहनों पर लगने वाली जीएसटी की दरों में बदलाव किया जाएगा।