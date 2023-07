रांची की सड़कों पर Rolls-Royce Silver Wraith II दौड़ाते नजर आए MS Dhoni, देखें वीडियो

MS Dhoni एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के साथ-साथ उत्साही क्रिकेटर भी हैं। जैसा कि आपको पता है उनके गैरेज में पुरानी और नई कारों व मोटरसाइकिलों का एक शानदार कलेक्शन है। हाल ही में उन्होने अपनी विंटेज कार Rolls-Royce Silver Wraith II रांची की सड़कों पर दौड़ाया और लोगों ने इसे कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

MS Dhoni drives his vintage Rolls Royce Silver Wraith II in Ranchi style