MG ZS EV launched with level-2 ADAS feature

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। एमजी मोटर इंडिया ने अपनी सबसे अधिक पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार ZS EV का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसका वेरिएंट अब लेवल -2 autonomous driving system से लैस है। ब्रिटीश की वाहन निर्माता कंपनी ने ADAS के साथ ZS EV को 27.89 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है। जो इसके सभी वेरिएंट में सबसे महंगा है। आपको बता दें, इस कार की भारतीय बाजार में Hyundai Kona और BYD Atto 3 से मुकाबला है। आज के समय में देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की लिस्ट में शामिल है। वहीं गाड़ी की अधिक रेंज इस सेगमेंट में इसको बेहतर बनाती है। MG ZS EV ADAS वेरिएंट भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसके कारण सभी वाहन निर्माता कंपनियां अपनी ईवी कारों को लॉन्च कर रही है। MG ZS EV ADAS वेरिएंट की कीमत 27.89 लाख रुपये कुछ समय के लिए सीमित है। हालांकि वाहन निर्माता कंपनी ने अभी ये साझा नहीं किया है कि इस कार की कीमत कितने दिन तक लागू रहेगी। भारतीय बाजार में MG ZS EV की कीमत 23.38 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। जबकि नए ADAS वेरिएंट आने से पहले टॉप -एंड वेरिएंट की कीमत 27.40 लाख (एक्स-शोरूम) हुआ करती थी। ट्रैफिक जाम असिस्ट शामिल है कंपनी ने इसपर कहा है कि इस कार में फीचर्स के तौर पर ट्रैफिक जाम असिस्ट शामिल है जो भीड़ भाड़ के दौरान परेशानी मुक्त ड्राइविंग में मदद करता है। जबकि ड्राइवर को सचेत करने के लिए फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और रोकने के लिए ऑटोनॉमस ब्रेक लगाना, तेज गति को रोकने के लिए स्पीड असिस्ट सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। आपको बता दें, MG ZS EV ADAS फीचर पाने वाली अपनी लाइनअप में चौथी SUV बन गई है।अन्य मॉडलों में हेक्टर, एस्टोर और ग्लोस्टर एसयूवी शामिल हैं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi