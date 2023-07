MG Hector और ZS EV का भारत में जलवा, दोनों SUVs के दम पर कंपनी की सेल में 21 प्रतिशत का उछाल

MG Motor India ने एक साल पहले की समान अवधि के दौरान बेची गई 24 हजार यूनिट के मुकाबले 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए इस साल 29 हजार यूनिट सेल की हैं। कंपनी का कहना है कि जनवरी में भारत की पहली इंटरनेट एसयूवी-एमजी हेक्टर के नेक्स्ट-जेन वेरिएंट के लॉन्च और कंपनी के प्रमुख ईवी-जेडएस की मांग ने बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

MG Motor India sales up by 21 percent in H1 2023

Your browser does not support the audio element.