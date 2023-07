देश में धड़ल्ले से बिक रहीं MG Motor की गाड़ियां, सालाना आधार पर 14 फीसद की ग्रोथ दर्ज

एमजी मोटर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने जून 2022 में 4504 इकाइयों की खुदरा बिक्री दर्ज की थी। कंपनी ने कहा कि 2023 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में उसकी बिक्री 14682 इकाई रही जो एक साल पहले की अवधि में 10519 इकाई थी जो 40 प्रतिशत की वृद्धि है। इस समय एमजी इलेक्ट्रिक कार समेत अन्य एसयूवी को बेचती है। (जागरण फोटो)

MG Motor की गाड़ियों का भारत में बढ़ रहा क्रेज

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। MG Motor India को इंडियन मार्केट में सेल्स के मामलें में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका ताजा उदाहरण आप जून 2023 की सेल्स रिपोर्ट को देखकर लगा सकते है। MG Motor India ने जून 2023 में 5,125 की बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर 14 फीसद तक की ग्रोथ रेट दिखता है। MG Motor India जून 2023 सेल्स रिपोर्ट एमजी मोटर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने जून 2022 में 4,504 इकाइयों की खुदरा बिक्री दर्ज की थी। कंपनी ने कहा कि 2023 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में उसकी बिक्री 14,682 इकाई रही, जो एक साल पहले की अवधि में 10,519 इकाई थी, जो 40 प्रतिशत की वृद्धि है। हाल ही में एमजी ने लॉन्च की अपनी सबसे सस्ती कार एमजी इस समय ईवी पोर्टफोलियो पर तेजी से काम कर रही है। इसका ताजा उदाहरण हालिया लॉन्च हुई एमजी कॉमेट है। ये 2 डोर इलेक्ट्रिक कार लुक और फीचर्स के मामले में काफी शानदार है। आइये जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। देश की सबसे सस्ती ईवी में एमजी कॉमेट का नाम MG Comet EV की शुरुआती कीमत 7.98 लाख से शुरू होती है, वहीं इसके टॉप मॉडल की कीमत 9.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ये कार पहले से ही ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध है। इस कार को Wuling Air नाम से पेश किया गया है। कंपनी ने इस कार को भारत में कई बदलाव के साथ लॉन्च किया है। भारत में ये सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार में से एक है। किफायती कीमत में आने वाली इस इलेक्ट्रिक कार में कई एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जो अपने सेगमेंट काफी नया-नया है।

Edited By: Atul Yadav